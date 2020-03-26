182 за сутки: в России растет число зараженных коронавирусом

Здравоохранение 26.03.2020 12:28
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26.03.2020 12:28
За последние сутки в России зарегистрировано 182 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в 18 регионах, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальную информацию Роспотребнадзора РФ. По-прежнему больше всего случаев выявлено в Москве - 136.
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.
Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах. Напомним, что вчера было 658 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
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