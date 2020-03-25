В Волгограде огласили приговор похитителю автомагнитол

Расследования 25.03.2020 18:03
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25.03.2020 18:03
К 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен в Волгограде 24-летний ранее неоднократно судимый местный житель за кражу автомагнитол. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, он признан виновным в совершении 10 эпизодов преступления.
В суде установлено, что фигурант уголовного дела с февраля по май 2019 года совершил на территории Краснооктябрьского и Дзержинского районов Волгограда кражи автомагнитол из припаркованных автомобилей.
Также в марте прошлого года в ночное время он похитил автомашину "ВАЗ-21102" и впоследствии продал ее. Потерпевшими по данному уголовному делу признано 10 граждан, материальный ущерб которым превысил 280 тысяч рублей.
Вину мужчина полностью признал.
Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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