Расследования

В Волгоградской области появилась первая версия гибели пенсионера при пожаре

Расследования 19.03.2020 12:53
0
19.03.2020 12:53


Доследственная проверка организована по факту гибели при пожаре 65-летнего жителя Иловлинского района. Об этом  ИА «Высота 102» сообщил руководитель Иловлинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Волгоградской области Александр Андронов. 
Возгорание частного дома в хуторе Камышинский произошло сегодня ночью. По предварительным данным, в жилище помимо погибшего находились члены его семьи, в том числе, дети и внук. Почувствовав задымление, родственники успели выбежать на улицу. Мужчине спастись не удалось. Причиной пожара могла стать утечка и скопление в помещении газа из-за несанкционированного подключения строения к газопроводу, на котором специалисты обнаружили дополнительную врезку.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Расследования
18.03.2020 18:47
Расследования 18.03.2020 18:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.03.2020 11:59
Расследования 18.03.2020 11:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2020 16:38
Расследования 17.03.2020 16:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2020 14:55
Расследования 17.03.2020 14:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2020 14:40
Расследования 17.03.2020 14:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2020 13:49
Расследования 17.03.2020 13:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2020 12:05
Расследования 17.03.2020 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2020 11:37
Расследования 17.03.2020 11:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2020 09:32
Расследования 17.03.2020 09:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.03.2020 16:54
Расследования 16.03.2020 16:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.03.2020 14:30
Расследования 16.03.2020 14:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.03.2020 12:18
Расследования 16.03.2020 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.03.2020 15:14
Расследования 15.03.2020 15:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.03.2020 11:44
Расследования 15.03.2020 11:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.03.2020 09:40
Расследования 13.03.2020 09:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:16
В Волгограде глава облздава ответил на критику методов борьбы с коронавирусомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
В Волгограде определили срок жизни дорожной разметкиСмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области появилась первая версия гибели пенсионера при пожареСмотреть фотографии
12:39
В России зафиксирован первый случай смерти на фоне коронавирусаСмотреть фотографии
12:20
Олег Савченко: мировой финансовый кризис укрепит и мобилизирует промышленность Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:58
"Наследившего" чиновника администрации Астраханской области исключили из членов Волгоградского облизбиркомаСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде отменили конкурс на передачу в концессию фотофиксации нарушений ПДДСмотреть фотографии
11:36
Набитый икрой щуки грузовик задержали под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:15
«Будет апрель, вы уверены?»: Волгоградцы сбегают от вирусных новостей на свежий воздух (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
11:05
Облздрав Волгоградской области понудили ежемесячно закупать лекарства для инвалида на 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде все спокойно: на брифинге по коронавирусу прояснили ситуациюСмотреть фотографии
09:22
В Волгоградской области сгорели два дома под одной крышей, есть погибшийСмотреть фотографии
19:59
Фанаты волгоградского «Ротора» получили условно за матСмотреть фотографии
19:06
Конкурс «Лидеры России. Политика» рассорил молодых парламентариев Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:51
Ножом в сердце: в Волгограде на улице нашли труп женщиныСмотреть фотографии
18:47
В Волгограде избрали меру пресечения директору мясокомбината за избиение полицейскихСмотреть фотографии
17:46
В Волгограде федеральные ведомства и суды закрылись от больных и постороннихСмотреть фотографии
16:12
Посредник при передаче взятки начальнику жилинспекции Волгограда идет под судСмотреть фотографии
16:03
Россельхозбанк: большинство заявок на сельскую ипотеку подали семейные пары – исследованиеСмотреть фотографии
15:46
"Сахар уже подорожал": волгоградцы запасаются мукой и "макарошками"Смотреть фотографии
14:58
Проживавшему в двухэтажном особняке в Волгограде генералу дали 12 лет за взяткуСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде квартирант до смерти избил хозяина жильяСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
Под Волгоградом задержали рыболовецкий катер с браконьерским уловомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
Для тех, кто дома: «Ростелеком» обеспечит общение без ограниченийСмотреть фотографии
12:02
Волгоградский губернатор: хуже коронавируса - паника и фейковые новостиСмотреть фотографии
11:59
Завершено расследование резонансного убийства сотрудницы волгоградского детсадаСмотреть фотографии
11:42
Коммунальщики продолжают отжигать в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:22
В правительстве РФ получили прогноз волгоградских чиновников о массовых увольнениях из-за коронавирусаСмотреть фотографии
11:11
Участника Сталинградской битвы из Волгограда со 100-летием поздравил ПутинСмотреть фотографии
10:58
Nemoloko покорило Vegan DJСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 