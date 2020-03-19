Расследования 19.03.2020 12:53
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19.03.2020 12:53
Доследственная проверка организована по факту гибели при пожаре 65-летнего жителя Иловлинского района. Об этом ИА «Высота 102» сообщил руководитель Иловлинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Волгоградской области Александр Андронов.
Возгорание частного дома в хуторе Камышинский произошло сегодня ночью. По предварительным данным, в жилище помимо погибшего находились члены его семьи, в том числе, дети и внук. Почувствовав задымление, родственники успели выбежать на улицу. Мужчине спастись не удалось. Причиной пожара могла стать утечка и скопление в помещении газа из-за несанкционированного подключения строения к газопроводу, на котором специалисты обнаружили дополнительную врезку.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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