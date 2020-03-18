Расследования

Завершено расследование резонансного убийства сотрудницы волгоградского детсада

Расследования 18.03.2020 11:59
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18.03.2020 11:59


О завершении расследования уголовного дела в отношении 32-летнего гражданина Грузии Интикама Каримова заявили сегодня в Следственном отделе по Центральному району СУ СКР по Волгоградской области.  Как ранее сообщало  ИА «Высота 102», резонансное преступление было совершено осенью 2019 года. Труп помощницы по хозяйственной части заведующей детсадом № 100, которая пропала 15 октября, был найден в субботу 19 октября в районе улицы Типографской на территории дачного массива в Краснооктябрьском районе волгограда. Женщина была задушена в ходе ссоры со своим знакомым, который поставлял продукты в детский сад. С этим поставщиком 47-летняя волгоградка поддерживала тесные отношения. Накануне исчезновения вместе с ним она уехала с работы и пропала. В ходе допроса приятель женщины признался в убийстве и указал следователям место сокрытия тела. Согласно заключению экспертов, смерть наступила от механической асфиксии.  Со слов задержанного, причиной расправы над женщиной стал внезапный конфликт из-за денег. Убитая оказывала своему бойфренду финансовую помощь и одаривала дорогостоящими подарками. Упрек в этом стоил волгоградке жизни. Мужчина сначала ударил жертву по лицу, а затем задушил и спрятал тело. Следователи задержали убийцу с билетом на автобус, который должен был отправиться за пределы России.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, заявили сегодня в СУ СКР по региону. Уголовное дело направлено в прокуратуру района для утверждения обвинительного заключения и последующего направления дела в суд для рассмотрения по существу.

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