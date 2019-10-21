В Волгограде взяли под стражу душителя-убийцу сотрудницы детского сада

Расследования 21.10.2019 15:41
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21.10.2019 15:41
Решение о заключении под стражу Интикама Каримова - гражданина Грузии, подозреваемого в убийстве сотрудницы волгоградского детского сада № 100, принял сегодня суд в Волгограде по ходатайству следствия, передает ИА «Высота 102».
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», труп помощницы по хозяйственной части заведующей детсадом, которая пропала 15 октября, был найден в субботу 19 октября в районе улицы Типографской на территории дачного массива в Краснооктябрьском районе. Позже следователи выяснили, что женщина была задушена в ходе ссоры со своим знакомым – 32-х летним гражданином Грузии, который поставлял продукты в детский сад. С этим поставщиком на протяжении последнего времени 47-летняя волгоградка поддерживала тесные отношения. Накануне исчезновения вместе с ним она уехала с работы и пропала. В ходе допроса приятель женщины признался в убийстве и указал следователям место сокрытия тела. Согласно заключению экспертов, смерть наступила от механической асфиксии. Со слов задержанного, причиной расправы над женщиной стал внезапный конфликт из-за денег. Убитая оказывала своему бойфренду финансовую помощь и одаривала дорогостоящими подарками. Упрек в этом стоил волгоградке жизни. Мужчина сначала ударил жертву по лицу, а затем задушил и спрятал тело. Следователи задержали фигуранта преступления с билетом на автобус, который должен был отправиться за пределы России.
В СУ СКР по региону сообщили, что с привлечением водолазов следователям удалось обнаружить и извлечь из водоема еще одну улику - личные вещи потерпевшей, от которых злоумышленник избавился сразу после совершения преступления.
Фото : СУ СКР по Волгоградской области
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