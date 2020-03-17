В Волгограде осудили главу стройфирмы за мошенничество на стройке детсада





Сегодня к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен руководитель строительной организации "Монолит" за мошенничество в крупном размере при строительстве детского сада в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Центральный районный суд также присудил ему штраф в размере 600 тысяч рублей.

В судебном заседании установлено, что в ноябре 2013 года между фирмой 53-летнего подсудимого и МКУ "Служба единого заказчика-застройщика" был заключен муниципальный контракт на строительство детского сада в Красноармейском районе Волгограда.

После перечисления заказчиком в качестве аванса более 51,5 млн рублей, подрядчик создал видимость исполнения договорных обязательств, потратив на строительство детского сада около 5,5 млн рублей. Оставшимися деньгами в сумме свыше 46 млн рублей коммерсант распорядился по своему усмотрению, обналичив их через подконтрольные фирмы. В результате достраивать объект пришлось силами иного подрядчика.

Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Вину в инкриминируемом деянии глава стройфирмы не признал. После оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.



