В Волгограде осудили главу стройфирмы за мошенничество на стройке детсада

Расследования 17.03.2020 12:05
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17.03.2020 12:05
Сегодня к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен руководитель строительной организации "Монолит" за мошенничество в крупном размере при строительстве детского сада в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Центральный районный суд также присудил ему штраф в размере 600 тысяч рублей.
В судебном заседании установлено, что в ноябре 2013 года между фирмой 53-летнего подсудимого и МКУ "Служба единого заказчика-застройщика" был заключен муниципальный контракт на строительство детского сада в Красноармейском районе Волгограда.
После перечисления заказчиком в качестве аванса более 51,5 млн рублей, подрядчик создал видимость исполнения договорных обязательств, потратив на строительство детского сада около 5,5 млн рублей. Оставшимися деньгами в сумме свыше 46 млн рублей коммерсант распорядился по своему усмотрению, обналичив их через подконтрольные фирмы. В результате достраивать объект пришлось силами иного подрядчика.
Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Вину в инкриминируемом деянии глава стройфирмы не признал. После оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
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