Борьба с коррупцией

Закупка авто для волгоградских чиновников заблокирована во второй раз

Борьба с коррупцией 12.03.2020 09:41
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12.03.2020 09:41


Волгоградское УФАС приостановило электронный аукцион на приобретение 10 автомобилей для гаража областной администрации почти за 20 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», информация об этом опубликована на сайте госзаказов. Поводом для этого решения послужила очередная жалоба волгоградского активиста Евгения Кочегина, по мнению которого заказчик – ГБУ «Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области» - допустил несколько нарушений законов о конкуренции и контрактной системе.
В частности, Евгений Кочегин обратил внимание на то, что идентификационный код закупки в документации не соответствует ИКЗ в плане-графике, размещенном в единой информационной системе. Также автор жалобы считает, что заказчик вновь ограничил конкуренцию и создал преимущественное положение для поставщика машин марки Тойота Камри Элеганс Сафети. Кроме того, активист указал, что подогрев передних и задних сидений не является обязательной характеристикой. А приобретение машин высокого класса с ценой до 2 миллионов рублей является нарушением приказа и правил формирования закупки, определенных управлением делами администрации Волгоградской области, указывает Евгений Кочегин. В частности, согласно данному приказу установлена предельная цена автомобилей для лиц, замещающих госдолжности. Например, для заместителей руководителей органа исполнительной власти – не более 2 миллионов рублей, для руководителей и заместителей подведомственных учреждений – не более 1 миллиона рублей.
Автор жалобы подчеркивает, что в связи с тем, что автопарк администрации уже содержит более чем достаточное количество автомобилей стоимостью от 1 миллиона рублей, то приобретение машин высокого класса с ценой до 2 миллионов рублей можно считать избыточным. Евгений Кочегин просит Волгоградское УФАС отменить закупку и оштрафовать должностных лиц, участвующих в закупке, по ч.4.2 статьи 7.30 КоАП РФ до 3 тысяч рублей. Решение будет принято по итогам рассмотрения жалобы. 
Напомним, ранее антимонопольный орган по жалобе Евгения Кочегина отменил закупку десяти машин для администрации Волгоградской области в связи с нарушением закона о конкуренции. Комиссия УФАС признала, что закупка ориентирована на одну марку машин. Через некоторое время ГБУ «Исполнительная дирекция Волгоградской области» объявило повторный аукцион и заказало автомобили с более скромными требованиями. Так, из технической документации исчезли строчки о наличии аудиосистемы с системой подключения к блютуз, об обивке салона натуральной кожей и т.д. В администрации региона также пояснили, что партия новых машин понадобилась в связи с заменой старого парка автомобилей. В частности, изрядно поизносились два автомобиля Toyota Land Cruiser 120 2006 года выпуска, две MITSUBISHI OUTLANDER 2008 года выпуска, Toyota Land Cruiser 150 2011 года выпуска, три Hyundai 2007 года выпуска, Toyota Camry 2008 года выпуска, Hyundai ELANTRA 2011 года выпуска.   

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