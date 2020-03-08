В Волгоградской области село заставляют готовиться к паводку





Администрацию Лебяженского сельского поселения Камышинского района Волгоградской области суд обязал обследовать на предмет безопасности три пруда, расположенные на территории поселения, и принять меры. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Камышинского городского суда, прокуратура района требовала признать незаконным бездействие администрации сельского поселения, выразившееся в неприятии мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений - пруда с. Средняя Камышинка, пруда «Ильин» и пруда «Лебяженский».

В ходе проверки прокуратура установила, что в нарушение требований действующего законодательства о безопасности ГТС преддекларационное обследование указанных объектов не проводилось, расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС отсутствует. Еще 3 апреля 2018 года в адрес главы администрации Лебяженского сельского поселения было внесено представление, которое до настоящего времени не исполнено.

Требования надзорного ведомства судом полностью удовлетворены. Решение должно быть исполнено в течение 6 месяцев со дня вступления его в законную силу. У администрации сельского поселения есть право на обжалование в апелляционной инстанции.



