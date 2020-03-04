В Волгограде инспектора ФСИН задержали по подозрению в коррупции

Борьба с коррупцией 04.03.2020 10:52
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04.03.2020 10:52
Инспектор одного из территориальных подразделений ФСИН Волгоградской области задержана оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Волгограду совместно с сотрудниками службы собственной безопасности регионального Управления ФСИН, сообщает ИА «Высота 102». По информации регионального Главка МВД, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 45-летняя подозреваемая получила взятку в размере 15 тысяч рублей от осужденного за выдачу ему справки, подтверждающей фактическое исполнение назначенного судом наказания – отработку двухсот часов обязательных работ. Помимо этого в противоправную деятельность были вовлечены работники одного их районных медучреждений, которые взамен предоставленных строительных материалов выдали документы, подтверждающие выполнение осужденным бесплатных общественно полезных работ. В действительности осужденный к выполнению работ не приступал и на рабочем месте не появлялся.
На основании собранных материалов в отношении инспектора следователями следственного отдела по Кировскому району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. Правовая оценка будет дана и действиям медработников.
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