Борьба с коррупцией

В Волгограде экс-сотрудников ДПС судят за получение взятки

Борьба с коррупцией 03.03.2020 10:59
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03.03.2020 10:59


В Волгограде двое бывших сотрудников ДПС пошли под суд за получение взятки от пьяного водителя. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов области Екатерина Вальковская, дело о коррупционном преступлении поступило в Центральный районный суд. 
В апреле прошлого года инспекторы ДПС роты №2 в составе ОБДПС ГИБДД ГУ МВД России по региону на автодороге «Волгоград-Сызрань» остановили «Geely MK Cross». Полицейские предложили водителю, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, вместо административного наказания заплатить 30 тысяч рублей. Мужчина, сославшись на затруднительное материальное положение, сторговался до 20 тысяч, 15 из которых отдал в тот же день. Оставшуюся сумму стражи порядка ждали  от нарушителя в течение двух суток.
В условленное время мужчина приехал на пост ДПС уже в сопровождении сотрудников ОРЧ СБ ГУ МВД России по региону. Во время получения оставшейся суммы взятки инспекторы были задержаны. В отношении правоохранителей было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.5 ст. 290 УК РФ - "Получение взятки".

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