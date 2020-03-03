В Волгограде экс-сотрудников ДПС судят за получение взятки





В Волгограде двое бывших сотрудников ДПС пошли под суд за получение взятки от пьяного водителя. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов области Екатерина Вальковская, дело о коррупционном преступлении поступило в Центральный районный суд.

В апреле прошлого года инспекторы ДПС роты №2 в составе ОБДПС ГИБДД ГУ МВД России по региону на автодороге «Волгоград-Сызрань» остановили «Geely MK Cross». Полицейские предложили водителю, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, вместо административного наказания заплатить 30 тысяч рублей. Мужчина, сославшись на затруднительное материальное положение, сторговался до 20 тысяч, 15 из которых отдал в тот же день. Оставшуюся сумму стражи порядка ждали от нарушителя в течение двух суток.

В условленное время мужчина приехал на пост ДПС уже в сопровождении сотрудников ОРЧ СБ ГУ МВД России по региону. Во время получения оставшейся суммы взятки инспекторы были задержаны. В отношении правоохранителей было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.5 ст. 290 УК РФ - "Получение взятки".



