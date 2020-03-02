Происшествия

В Волгограде устанавливают личность сгоревшей женщины

Происшествия 02.03.2020 09:41
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02.03.2020 09:41


В Волгограде устанавливают личность женщины, тело которой нашли при тушении пожара в многоквартирном доме. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, трагедия произошла сегодня.  В 7:25 ч на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе города Волгограда. На улице Н.Отрады в многоквартирном доме, в одной из квартир горели домашние вещи на площади 1 кв.м. Пожарные расчёты ликвидировали горение в 07:33 ч. Причина пожара устанавливается.

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