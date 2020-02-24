



Двоих ранее судимых безработных мужчин задержали в Ленинском районе по подозрению в краже из домовладения ювелирных изделий и наград Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 21 февраля с заявлением в полицию о пропаже 8 ювелирных изделий и трех наград, принадлежащих прадеду, обратилась жительница одного из сел Ленинского района.

Женщина пояснила, что была в отъезде, а территорию домовладения охраняли сторожевые собаки. Однако грабители не стали заходить во двор, опасаясь животных, разбили окно и совершили кражу.

Оперуполномоченные уголовного розыска Отдела МВД России по Ленинскому району задержали подозреваемых, которые сознались в содеянном. Все похищенное они вернули, не успев сбыть. Возбуждено уголовное дело. За содеянное им грозит до 6 лет лишения свободы.



