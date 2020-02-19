Закупки на миллиард по расчистке ериков в Волгоградской области преодолели проверку УФАС





Возобновлены аукционы на оказание услуг по экологической реабилитации ериков в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

В облкомприроды отмечают, что антимонопольная служба, которая приостанавливала закупки из-за жалоб на заказчика услуг, признала требования об отмене аукционов необоснованными.

Так, на прошлой неделе две московские компании - ООО "Базис" и ООО "Союз Плюс" - обратились в волгоградское УФАС с требованием признать незаконными положения технической документации, которые, как подчеркивается в жалобах, стали препятствием для их участия в аукционах на проведение работ по экологической реабилитации водных объектов в Волго-Ахтубинской пойме. "Высота 102" об этом подробно рассказывала в публикации "На кону миллиард: в закупках по расчистке ериков в Волгоградской области нашли "мутную воду" . Сообщается, что антимонопольная служба признала все претензии несостоятельными.

В частности, УФАС не согласилось с тем, что в документации необходимо указывать требование наличия у участников аукциона допусков СРО – это условие должно соблюдаться при возведении объектов капитального строительства, а при проведении работ по расчистке и экологической реабилитации водных объектов этого не требуется. А наличие лицензии на сбор и транспортировку отходов, напротив, является обязательным требованием к участникам аукциона и не ведет к ограничению конкуренции. Наличие такой лицензии обусловлено технологической последовательностью и единой организационной схемой выполнения работ. При реализации проекта не предусматривается возможность раздельного накопления и транспортировки отходов 4 и 5 классов опасности, поэтому привлечение субподрядных организаций для вывоза различных по классу отходов не подразумевается.

Не согласилась комиссия УФАС и с остальными доводами, изложенными в жалобах организаций – о сроках проведения электронного аукциона после рассмотрения заявок, а также о неправомерности размещения инструкции по заполнению заявки в аукционной документации.

Напомним, ГКУ "Дирекция водохозяйственного строительства" разместило извещения о проведении электронных аукционов на общую сумму более 900 миллионов рублей. В частности, на экологическую реабилитацию водоемов Осинки, Прорва, Чичера, Чачварин и озера Большой Ильмень выделено 326 миллионов рублей, ериков Суходол и озер Песчанка и Кунак - 153 миллиона, ерика Гнилой и озер Самсоновское, Вшивое - 322 миллиона, ерика Верблюд (Затонский) - 172,5 миллиона, ериков Дудак, Дудаченок и озерной системы Невидимка – 108,7. Средства областного бюджета планируется освоить в течение трех лет – с 2020 до 2022 года.



