Борьба с коррупцией

На кону миллиард: в закупках по расчистке ериков в Волгоградской области нашли «мутную воду»

Борьба с коррупцией 11.02.2020 19:51
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11.02.2020 19:51


Две московские компании пожаловались в волгоградское УФАС на заказчика услуг по экологической реабилитации ериков в Среднеахтубинском районе. До рассмотрения жалоб закупки приостановлены – соответствующая информация опубликована на сайте госзаказов, сообщает ИА «Высота 102».
ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» ранее разместило извещения о проведении электронных аукционов на общую сумму более 900 миллионов рублей. В частности, на экологическую реабилитацию водоемов Осинки, Прорва, Чичера, Чачварин и озера Большой Ильмень выделено 326 миллионов рублей, ериков  Суходол и озер Песчанка и Кунак - 153 миллиона, ерика Гнилой и озер Самсоновское, Вшивое  - 322 миллиона, ерика Верблюд (Затонский) - 172,5 миллиона, ериков Дудак, Дудаченок и озерной системы Невидимка – 108,7.  Средства областного бюджета планируется освоить в течение трех лет – с 2020 до 2022 года.
Однако две компании из Москвы – ООО «Базис» и ООО «Союз Плюс» - потребовали признать незаконными положения технической документации, которые, как подчеркивается в жалобах, стали препятствием для их участия в аукционах. В частности, «странности» были обнаружены в информационной карте аукциона на реабилитацию ерика Гнилой и озер Самсоновское и Вшивое. 

Как считают в компании «Базис», аукцион в случае включения в документацию о закупке должен проводиться через 4 часа после окончания срока подачи заявок. Однако заказчик намеревается проводить его спустя четыре дня после окончания заявок. Также авторы жалобы нашли противоречия в одном из требований – наличие лицензии на сбор и транспортировку отходов 1-4 класса опасности. Это, по мнению представителей московской компании, ведет к ограничению конкуренции, поскольку документация о закупке не предполагает выполнение этих работ только собственными силами, а не исключает привлечение субподрядных организаций.
Также представители московской компании просят уточнить требования по обращению с донным грунтом, который составляет часть отходов расчистки ериков. Документация предполагает его транспортировку, однако, напоминают в «Базисе», летом этого года вступит в действие статья Водного кодекса, согласно которой донных грунт уже не будет классифицироваться как отходы. 
Подобные нестыковки указаны в другой жалобе московской компании «Базис», которые касаются аукциона на реабилитацию ерика Верблюд. Нарушения нашли и в аукционе на расчистку ерика Суходол и озер Песчанка и Кулак. В московской компании «Союз Плюс» считают, что в документации не указано обязательное требование к участникам электронного аукциона – наличие допусков соответствующих СРО. Хотя, указано в жалобе, предполагаемые работы оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
В закупке услуг на восстановление ериков Осинки, Прорва, Чичера, Чачварин и озера Большой Имень в фирме «Базис» обнаружили положения документации, которые, как считают в компании, являются нарушением законодательства. Так, подчеркивается в жалобе, инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе, предусматривающая расшифровку значений и показателей, может ввести участника в заблуждение, так как в составе первых частей заявки не требуется предоставление конкретных показателей товаров, используемых в работе. 
Все эти жалобы должны рассмотреть в волгоградском УФАС в ближайшее время. Между тем, в этом году Счетная палата РФ включила в план проверок ревизию расходования средств в рамках проекта «Оздоровление Волги» облкомприроды. 
Напомним, в Волгоградской области уже прогремел скандал, связанный с освоением средств на расчистке ерика Каширин. В суде рассматривается уголовное дело о фиктивном выполнении ряда работ стоимостью более 15 миллионов рублей. Контракт на выполнение этих работ был заключен в 2014 году с компанией «Волгоградспецресурс». Однако выяснилось, что техническая и биологическая рекультивация почвы так и не были выполнены. Кроме того, компания завалила отходами от расчистки ерика еще и 15 гектаров  охраняемой природной территории, что нанесло ущерб экологии еще на 162 миллиона рублей. Подсудимыми стали руководитель фирмы и его помощник. 

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