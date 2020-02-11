На кону миллиард: в закупках по расчистке ериков в Волгоградской области нашли «мутную воду»





Две московские компании пожаловались в волгоградское УФАС на заказчика услуг по экологической реабилитации ериков в Среднеахтубинском районе. До рассмотрения жалоб закупки приостановлены – соответствующая информация опубликована на сайте госзаказов, сообщает ИА «Высота 102».

ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» ранее разместило извещения о проведении электронных аукционов на общую сумму более 900 миллионов рублей. В частности, на экологическую реабилитацию водоемов Осинки, Прорва, Чичера, Чачварин и озера Большой Ильмень выделено 326 миллионов рублей, ериков Суходол и озер Песчанка и Кунак - 153 миллиона, ерика Гнилой и озер Самсоновское, Вшивое - 322 миллиона, ерика Верблюд (Затонский) - 172,5 миллиона, ериков Дудак, Дудаченок и озерной системы Невидимка – 108,7. Средства областного бюджета планируется освоить в течение трех лет – с 2020 до 2022 года.

Однако две компании из Москвы – ООО «Базис» и ООО «Союз Плюс» - потребовали признать незаконными положения технической документации, которые, как подчеркивается в жалобах, стали препятствием для их участия в аукционах. В частности, «странности» были обнаружены в информационной карте аукциона на реабилитацию ерика Гнилой и озер Самсоновское и Вшивое.





Как считают в компании «Базис», аукцион в случае включения в документацию о закупке должен проводиться через 4 часа после окончания срока подачи заявок. Однако заказчик намеревается проводить его спустя четыре дня после окончания заявок. Также авторы жалобы нашли противоречия в одном из требований – наличие лицензии на сбор и транспортировку отходов 1-4 класса опасности. Это, по мнению представителей московской компании, ведет к ограничению конкуренции, поскольку документация о закупке не предполагает выполнение этих работ только собственными силами, а не исключает привлечение субподрядных организаций.

Также представители московской компании просят уточнить требования по обращению с донным грунтом, который составляет часть отходов расчистки ериков. Документация предполагает его транспортировку, однако, напоминают в «Базисе», летом этого года вступит в действие статья Водного кодекса, согласно которой донных грунт уже не будет классифицироваться как отходы.

Подобные нестыковки указаны в другой жалобе московской компании «Базис», которые касаются аукциона на реабилитацию ерика Верблюд. Нарушения нашли и в аукционе на расчистку ерика Суходол и озер Песчанка и Кулак. В московской компании «Союз Плюс» считают, что в документации не указано обязательное требование к участникам электронного аукциона – наличие допусков соответствующих СРО. Хотя, указано в жалобе, предполагаемые работы оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В закупке услуг на восстановление ериков Осинки, Прорва, Чичера, Чачварин и озера Большой Имень в фирме «Базис» обнаружили положения документации, которые, как считают в компании, являются нарушением законодательства. Так, подчеркивается в жалобе, инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе, предусматривающая расшифровку значений и показателей, может ввести участника в заблуждение, так как в составе первых частей заявки не требуется предоставление конкретных показателей товаров, используемых в работе.

Все эти жалобы должны рассмотреть в волгоградском УФАС в ближайшее время. Между тем, в этом году Счетная палата РФ включила в план проверок ревизию расходования средств в рамках проекта «Оздоровление Волги» облкомприроды.

Напомним, в Волгоградской области уже прогремел скандал, связанный с освоением средств на расчистке ерика Каширин. В суде рассматривается уголовное дело о фиктивном выполнении ряда работ стоимостью более 15 миллионов рублей. Контракт на выполнение этих работ был заключен в 2014 году с компанией «Волгоградспецресурс». Однако выяснилось, что техническая и биологическая рекультивация почвы так и не были выполнены. Кроме того, компания завалила отходами от расчистки ерика еще и 15 гектаров охраняемой природной территории, что нанесло ущерб экологии еще на 162 миллиона рублей. Подсудимыми стали руководитель фирмы и его помощник.



