Борьба с коррупцией

В Волгограде полиция и СК раскрыли подробности задержания лесника-коррупционера

Борьба с коррупцией 13.02.2020 13:20
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13.02.2020 13:20


Трое сообщников участкового лесничего, подозреваемого в получении взяток за продажу лесных насаждений, задержаны в Городищенском районе при силовой поддержке Росгвардии. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. Следственный комитет и полиция сегодня раскрыли подробности дела лесничего, о задержании которого информагентство сообщало 7 февраля

По данным ГУ МВД России по региону, 55-летний работник структурного подразделения комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области систематически получал денежные средства от участников организованной группы – троих жителей Волгограда и области, которые под покровительством фигуранта занимались вырубкой деревьев на территории лесничества. Наряду с незаконной вырубкой сухостоя, злоумышленники вырубали и сырорастущие деревья породы ясень, тополь, верба и дуб, из которых впоследствии изготавливали дрова и реализовывали.
В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъята черновая документация, свидетельствующая о незаконной деятельности, а также другие документы и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В отношении фигурантов СУ СК России по Волгоградской области возбуждены уголовные дела по ст. 290 УК РФ "Получение взятки" и ст. 291 УК РФ "Дача взятки".
В СУ СКР по Волгоградской области уточнили, что в период с сентября 2018 года по февраль 2020 года подозреваемый, используя свое служебное положение, систематически "продавал" находящиеся под его контролем лесные насаждения без оформления договоров и иных разрешительных документов. Следствию известно, как минимум, о трех постоянных покупателях, передавших лесничему в общей сложности около 130 тысяч рублей - их действиям органами СКР также будет дана правовая оценка в рамках уже возбужденного уголовного дела по статье 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также управления экономической безопасности и противодействий коррупции регионального главка МВД.
В настоящее время фигуранты уголовного дела задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. 

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