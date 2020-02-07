Под Волгоградом на взятках за вырубку деревьев погорел участковый лесничий

Борьба с коррупцией 07.02.2020 09:24
2
07.02.2020 09:24
С поличным при получении взяток задержан участковый лесничий Вертяченского лесничества в Городищенском районе Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», силовые структуры региона во взаимодействии провели целую спецоперацию, в результате преступная деятельность по нанесению ущерба экологии была раскрыта, а сотрудник лесхоза уличен в коррупции. Есть сведения, что лесничий брал взятки от жителей Волгограда и других населенных пунктов за то, что «закрывал глаза» на незаконную вырубку деревьев. За возможность добывать древесину в районе хутора Вертячий и на соседних территориях предприимчивые граждане «заносили» лесничему деньги. Суммы варьировались, по предварительной информации, на данный момент речь может идти о получении взяток на сумму более 300 тысяч рублей.
Реклама
Конкурс на содержание городских кладбищ в Волгограде заблокирован УФАС06.02.2020 20:33
Борьба с коррупцией 06.02.2020 20:33
Комментарии 15
В Волгограде экс-налоговик идет под суд за получение взятки от бизнесмена06.02.2020 11:21
Борьба с коррупцией 06.02.2020 11:21
Комментарии 11
Экс-директор волгоградского горпитомника получил тюремный срок05.02.2020 16:13
Борьба с коррупцией 05.02.2020 16:13
Комментарии 10
В Волгограде двое медработников выдавали таксистам «липовые» справки от наркологов и психиатров05.02.2020 12:30
Борьба с коррупцией 05.02.2020 12:30
Заключенный из колонии Волгоградской области хотел выйти по УДО за 15 тысяч рублей05.02.2020 10:19
Борьба с коррупцией 05.02.2020 10:19
Директор фирмы расплатилась за взятку чиновнику администрации Волгоградской области03.02.2020 16:09
Борьба с коррупцией 03.02.2020 16:09
Доцент Волгоградского ВУЗа уличен в систематическом получении взяток03.02.2020 13:31
Борьба с коррупцией 03.02.2020 13:31
Комментарии 19
В Волгограде прокурор запросил для фигуранта "собачьего" дела 2,5 года колонии02.02.2020 16:04
Борьба с коррупцией 02.02.2020 16:04
Комментарии 13
Миллион за коррупцию выплатила фирма по продаже алкоголя в Волгограде31.01.2020 12:46
Борьба с коррупцией 31.01.2020 12:46
В Волгоградской области глава поселения ответит за присвоение денег по фиктивным контрактам29.01.2020 10:14
Борьба с коррупцией 29.01.2020 10:14
«Излишества и роскошь»: закупку автомобилей для чиновников Волгоградской области проверят на законность28.01.2020 15:02
Борьба с коррупцией 28.01.2020 15:02
Комментарии 38
В СУ СКР раскрыли подробности расследования коррупционного преступления в волгоградском техникуме28.01.2020 10:51
Борьба с коррупцией 28.01.2020 10:51
Экс-заместителя главы Светлоярского района Волгоградской области оставили под стражей27.01.2020 11:06
Борьба с коррупцией 27.01.2020 11:06
Комментарии 17
Новые обыски: волгоградские полицейские «роют землю» в деле о краже труб в Светлоярском районе24.01.2020 16:51
Борьба с коррупцией 24.01.2020 16:51
Комментарии 52
В Волгограде вскрыт очередной факт взятки в образовательном учреждении23.01.2020 20:35
Борьба с коррупцией 23.01.2020 20:35
Комментарии 12
Реклама