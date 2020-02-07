Борьба с коррупцией

Под Волгоградом на взятках за вырубку деревьев погорел участковый лесничий

Борьба с коррупцией 07.02.2020 09:24
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07.02.2020 09:24


С поличным при получении взяток задержан участковый лесничий Вертяченского лесничества в Городищенском районе Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», силовые структуры региона во взаимодействии провели целую спецоперацию, в результате преступная деятельность по нанесению ущерба экологии была раскрыта, а сотрудник лесхоза уличен в коррупции. Есть сведения, что лесничий брал взятки от жителей Волгограда и других населенных пунктов за то, что «закрывал глаза» на незаконную вырубку деревьев. За возможность добывать древесину в районе хутора Вертячий и на соседних территориях предприимчивые граждане «заносили» лесничему деньги. Суммы варьировались, по предварительной информации, на данный момент речь может идти о получении  взяток на сумму более 300 тысяч рублей.

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