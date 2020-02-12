Борьба с коррупцией

В Волгоградской области прокуратура отправила в досрочную отставку депутата-прогульщицу

Борьба с коррупцией 12.02.2020 15:52
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12.02.2020 15:52


По требованию прокуратуры прекращены полномочия вновь избранного депутата органа местного самоуправления, не предоставившего декларацию о доходах. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, одним из депутатов сельской думы Клетского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района не исполнена обязанность по представлению соответствующих сведений в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом в отношении себя и членов семьи.
В связи с этим прокуратурой района внесено представление председателю сельской думы Клетского сельского поселения с требованием о досрочном прекращении полномочий данного лица, входящего  в состав представительного органа. По результатам рассмотрения представления прокурора принято решение о прекращении полномочий депутата, не исполнившего требований антикоррупционного законодательства.
Как сообщили ИА "Высота 102" в совете депутатов, лишенная полномочий депутат - 52-летняя Оксана Азизова. Она избралась в сельский представительный орган от ЛДПР. По свидетельству ее коллег, Азизова практически не посещала депутатские собрания. 

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