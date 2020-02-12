В Волгоградской области прокуратура отправила в досрочную отставку депутата-прогульщицу

Борьба с коррупцией 12.02.2020 15:52
0
12.02.2020 15:52
По требованию прокуратуры прекращены полномочия вновь избранного депутата органа местного самоуправления, не предоставившего декларацию о доходах. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, одним из депутатов сельской думы Клетского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района не исполнена обязанность по представлению соответствующих сведений в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом в отношении себя и членов семьи.
В связи с этим прокуратурой района внесено представление председателю сельской думы Клетского сельского поселения с требованием о досрочном прекращении полномочий данного лица, входящего в состав представительного органа. По результатам рассмотрения представления прокурора принято решение о прекращении полномочий депутата, не исполнившего требований антикоррупционного законодательства.
Как сообщили ИА "Высота 102" в совете депутатов, лишенная полномочий депутат - 52-летняя Оксана Азизова. Она избралась в сельский представительный орган от ЛДПР. По свидетельству ее коллег, Азизова практически не посещала депутатские собрания.
Реклама
ООО "Волгабас", которым руководил сын экс-депутата Волгоградской облдумы, заподозрили в неуплате налогов12.02.2020 14:49
Борьба с коррупцией 12.02.2020 14:49
В Волгограде распродают имущество засветившегося в коррупционном скандале предприятия ФСИН12.02.2020 12:59
Борьба с коррупцией 12.02.2020 12:59
На кону миллиард: в закупках по расчистке ериков в Волгоградской области нашли «мутную воду»11.02.2020 19:51
Борьба с коррупцией 11.02.2020 19:51
В волгоградской академии хотели прикупить квадрокоптеров почти на 6 миллионов рублей10.02.2020 15:11
Борьба с коррупцией 10.02.2020 15:11
Декларации о доходах депутатов Волгоградской облдумы изучат в администрации президента РФ10.02.2020 09:12
Борьба с коррупцией 10.02.2020 09:12
Под Волгоградом на взятках за вырубку деревьев погорел участковый лесничий07.02.2020 09:24
Борьба с коррупцией 07.02.2020 09:24
В Волгограде экс-налоговик идет под суд за получение взятки от бизнесмена06.02.2020 11:21
Борьба с коррупцией 06.02.2020 11:21
Экс-директор волгоградского горпитомника получил тюремный срок05.02.2020 16:13
Борьба с коррупцией 05.02.2020 16:13
В Волгограде двое медработников выдавали таксистам «липовые» справки от наркологов и психиатров05.02.2020 12:30
Борьба с коррупцией 05.02.2020 12:30
Заключенный из колонии Волгоградской области хотел выйти по УДО за 15 тысяч рублей05.02.2020 10:19
Борьба с коррупцией 05.02.2020 10:19
Директор фирмы расплатилась за взятку чиновнику администрации Волгоградской области03.02.2020 16:09
Борьба с коррупцией 03.02.2020 16:09
Доцент Волгоградского ВУЗа уличен в систематическом получении взяток03.02.2020 13:31
Борьба с коррупцией 03.02.2020 13:31
В Волгограде прокурор запросил для фигуранта "собачьего" дела 2,5 года колонии02.02.2020 16:04
Борьба с коррупцией 02.02.2020 16:04
Миллион за коррупцию выплатила фирма по продаже алкоголя в Волгограде31.01.2020 12:46
Борьба с коррупцией 31.01.2020 12:46
В Волгоградской области глава поселения ответит за присвоение денег по фиктивным контрактам29.01.2020 10:14
Борьба с коррупцией 29.01.2020 10:14
Реклама