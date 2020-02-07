



Волжским городским судом сегодня арестован до 6 марта 21-летний местный житель, который избил врача и медсестру перинатального центра в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщила пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская.

С ходатайством об избрании волжанину такой меры пресечения выступило следствие.