Расследования 07.02.2020 17:57
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07.02.2020 17:57
Волжским городским судом сегодня арестован до 6 марта 21-летний местный житель, который избил врача и медсестру перинатального центра в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщила пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская.
С ходатайством об избрании волжанину такой меры пресечения выступило следствие.
Судом установлено, что в июле 2019 года Следственным управлением МВД России по г. Волжскому в отношении молодого человека были возбуждены два уголовных дела за кражу и грабеж. 7 февраля текущего года указанные уголовные дела были соединены в одно производство.
Как ранее сообщалось, 21-летний волжанин ворвался в перинатальный центр №2 в Волгограде, где обследовалась его сожительница, и избил врача и медсестру. 24 января в отношении дебошира было возбуждено уголовное по ч.2 ст. 116 УК РФ, по факту причинения им телесных повреждений работникам ВОКПЦ №2 г.Волгограда из хулиганских побуждений, которые квалифицируются как не причинившие вреда здоровью.
В этой связи следователь обратился в Волжский городской суд с ходатайством о замене фигуранта дела меры пресечения на заключение по стражу, указывая на то, что последний обвиняется в совершении тяжкого преступления и подозревается в совершении преступлений небольшой и средней тяжести, ранее судим за совершение умышленного преступления против собственности, нарушил ранее избранную меру пресечения и, находясь под следствием, продолжил совершать умышленные преступления. Кроме того следователь указал на отсутствие у подозреваемого постоянного источника дохода.
Мужчину взяли под стражу в зале суда.
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