Происшествия

Посетитель перинатального центра в Волгограде избил врача и медсестру (ВИДЕО)

Происшествия 04.02.2020 11:20
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04.02.2020 11:20




Уголовное дело возбуждено в отношении 22-летнего жителя Волгограда, который избил в перинатальном центре №2 врача и медсестру. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ЧП в медицинском учреждении случилось еще 30 декабря прошлого года, но уголовное дело по ст. 116 УК РФ "Побои" возбуждено недавно.
С заявлением о случившемся в отдел полиции Советского района Волгограда в конце прошлого года обратился 39-летний врач "ГБУЗ Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2" и 64-летняя младшая медицинская сестра. Они просили привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который находясь в смотровом кабинете, причинил им телесные повреждения, а затем скрылся. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в помещении медицинского центра.
В ходе проведения оперативных мероприятий участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний неработающий волгоградец, который сознался в содеянном.
Полицейские установили, что в ту ночь молодой человек приехал к своей 23-летней сожительнице, которая находясь на 7 месяце беременности, самостоятельно пришла в медицинское учреждение и просила оказать медицинскую помощь. Осмотрев пациентку, медики предложили ей остаться под наблюдением, но девушка стала звонить своему сожителю и просьбой приехать и забрать ее. Прибыв в медицинское учреждение, мужчина беспричинно учинил скандал и ударил доктора и медицинскую сестру, которая попыталась вмешаться. Причиненные потерпевшим телесные повреждения были квалифицированы как побои. 
Уголовное дело расследуется дознавателями отдела полиции № 6 (Советский район) Управления МВД России по городу Волгограду. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. За содеянное ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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