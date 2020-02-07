Расследования 07.02.2020 12:50
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07.02.2020 12:50
Условные сроки наказания получили члены преступной группы за продажу потенциально опасных косметических препаратов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в объединенной пресс-службе областного суда. Четверо подельников - Гаврилова, Волохова, Кугаткина и Гаврилов - занимались поставками из Москвы в Волгоград и районы области аналогов препарата «Ботокс». Инъекции под названиями «Botulinum Toxin Type A for Therapy» (Refinex), «HUTOX» (Clostridium botulinum Toxin Type A) не имеют соответствующей регистрации в России. Препараты переправлялись рейсовыми автобусами или по почте. Общая сумма вырученных фигурантами дела денежных средств составила 113 тысяч рублей.
Приговором Центрального районного суда Волгограда все четверо продавцов «уколов красоты» признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 238.1 УК РФ ("Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных веществ"). Они получили от 2,5 до 3 лет лишения свободы условно.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Преступная деятельность сообщников была пресечена летом 2018 года оперативными сотрудниками полиции и УФСБ по Волгоградской области. Расследование проводилось региональным СУ СКР.
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