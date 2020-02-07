



Условные сроки наказания получили члены преступной группы за продажу потенциально опасных косметических препаратов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в объединенной пресс-службе областного суда. Четверо подельников - Гаврилова, Волохова, Кугаткина и Гаврилов - занимались поставками из Москвы в Волгоград и районы области аналогов препарата «Ботокс». Инъекции под названиями «Botulinum Toxin Type A for Therapy» (Refinex), «HUTOX» (Clostridium botulinum Toxin Type A) не имеют соответствующей регистрации в России. Препараты переправлялись рейсовыми автобусами или по почте. Общая сумма вырученных фигурантами дела денежных средств составила 113 тысяч рублей.

Приговором Центрального районного суда Волгограда все четверо продавцов «уколов красоты» признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 238.1 УК РФ ("Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных веществ"). Они получили от 2,5 до 3 лет лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Преступная деятельность сообщников была пресечена летом 2018 года оперативными сотрудниками полиции и УФСБ по Волгоградской области. Расследование проводилось региональным СУ СКР.























