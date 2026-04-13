



Родные пропавшего еще в ноябре 2025 года мужчины не теряют надежды найти своего близкого человека. В администрации Камышинского района Волгоградской области снова обратились к местным жителям с просьбой помочь в розыске 56-летнего Карена Асланяна.

Напомним, 12 ноября 2025 года в дежурную часть МО МВД России «Камышинский» от брата Карена поступило заявление об исчезновении родственника. Известно, что 11 ноября мужчина вышел из рейсового автобуса в районе АЗС у поворота на село Антиповку Камышинского района. Автобус направлялся из Армении в Казань.

По словам родных, пропавший мужчина страдает манией преследования и, возможно, ему показалось, что за ним следят.

Приметы Карена Асланяна: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Мужчина был одет в куртку серого цвета, синие штаны и черно-белые кроссовки. На голове – синяя шапка.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении гражданина, или обстоятельствах его исчезновения, сообщить в Следственный отдел по городу Камышину СУ СК России по Волгоградской области по телефону 8 (84457) 5-00-11 или в дежурную часть МО МВД России «Камышинский» по телефону 8 (84457) 2-09-00.