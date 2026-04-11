В 2026 году в Волгоградской области планируют расселить более 1,4 тысячи человек из аварийных домов общей площадью 20 тысяч квадратных метров. По данным комитета строительства Волгоградской области, первые аукционы на приобретение 134 квартир новых квартир уже объявлены в Волгограде.

В областном центре готовят к расселению многоквартирные дома, которые включены в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2025-2027 годах. Новые квартиры получат и жители Калача-на-Дону, которые проживают в аварийном жилье. Ключи от новых квартир волгоградцы и калачевцы получат до конца этого года. А в Волжском и Суровикино собственникам будет выплачена денежная компенсация за аварийное жилье.