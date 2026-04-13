Под Волгоградом двое братьев отобрали машину участника СВО





В Волгоградской области прокуратура направила в суд уголовное дело о вымогательстве и хулиганстве в отношении участника СВО. Как рассказала официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, перед судом предстанут 26-и и 28-летний братья.

Первый эпизод криминальной деятельности родственников связан с избиением мужчины около бара во Фролово в марте прошлого года. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей лица. А через некоторое время старший брат избил другого местного жителя в продуктовом магазине, сломав ему челюсть.

Почувствовав свою безнаказанность и оставаясь на свободе, криминальный дуэт перешел на новую «стадию» беспредела. 31 августа 2025 года фигуранты уголовного дела инсценировали дорожно-транспортное происшествие с автомобилем под управлением участника СВО, находившегося в отпуске в связи с ранением. Угрожая ему физической расправой, братья потребовали передать 50 тыс. рублей, вынудив передать якобы в залог до выполнения указанных требований принадлежащий участнику СВО автомобиль и подписать незаполненный бланк договора купли-продажи транспортного средства. После обращения участника СВО к правоохранителям братьев, наконец, остановили.

Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей. Им грозит лишение свободы сроком до 7 лет.



