В Волгограде обогатившейся на госконтрактах риэлтору дали 5,6 года





В Волгограде риелтор осуждена за мошенничество с бюджетными средствами на сумму более 71 млн. рублей. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, Центральный районный суд вынес приговор в отношении 49-летней Елены Шпак.

Женщина в период 2022 - 2024 годов получала от знакомой фиктивные технические паспорта на квартиры с занижением степени износа жилья с целью дальнейшего участия в государственных закупках квартир для социально незащищенных категорий населения. Всего риэлтором в рамках государственных контрактов реализовано 43 квартиры, не отвечающих предъявляемым требованиям.

Подсудимая вину в инкриминируемом деянии признала частично.

Шпак получила срок в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Женщина взята под стражу в зале суда. Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осужденной ущерба, причиненного преступлением. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Ранее в СУ СК по Волгоградской области раскрыли схему, по которой действовала риэлтор. – Зная, что квартиры, приобретаемые для определенной социальной категории граждан, должны соответствовать ряду обязательных требований, в том числе находиться в домах с физическим износом не более 20%, волгоградка сознательно реализовывала жилые помещения, не соответствующие этим условиям. Ей помогала сотрудник организации, осуществляющей техническую инвентаризацию. За взятки она вносила ложные сведения в технические паспорта квартир, в результате чего они становились «моложе».

Таким образом ей удалось обеспечить себе победу в электронных аукционах, а также заключить контракты на поставку 43 жилых помещений для муниципальных нужд. Дело в отношении подельницы риэлтора было выделено в отдельное производство.



