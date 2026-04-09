Главное

В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск

Актуально

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Ростовчанка умерла после родов в больнице, СК возбудил дело
Жительница Ростова-на-Дону умерла после родов в одной из городских больниц. Как сообщает Привет-Ростов, по данному факту следователями СКР расследуется уголовное дело. Уточняется, что молодой женщине 27 лет. Уголовное...
Федеральные новости
 В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки
Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.  Согласно документу, который подписал премьер-министр...
Расследования

Капремонт дома на Ангарском в Волгограде отложили из-за «липовых» актов

Расследования 09.04.2026 13:28
0
В деле о переносе сроков капитального ремонта жилой двухэтажки на Ангарском в Волгограде всплыли сомнительные документы, на основании которых и было принято это решение. Правоохранители проводят проверку, а в адрес гендиректора УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и председателю Облком ЖКХ внесены прокурорские представления, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Волгоградской области.

Жители двухэтажки №31 по ул. Ангарской в Дзержинском районе Волгограда в конце 2025 года обратились к уполномоченному с коллективной жалобой по вопросу необоснованного переноса сроков капремонта дома. По доводам людей проводилась надзорная проверка с участием органов прокуратуры.

Установлено, что в указанном доме подрядчики, согласно заключенным договорам с региональным фондом капремонта, должны были отремонтировать инженерные системы теплоснабжения, водоотведения и холодного водоснабжения, электроснабжения в срок до 31 декабря 2025 года. Однако в июле 2025-го комиссией по вопросам проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах Волгоградской области было принято решение о переносе работ в этом доме на 2026-2028 годы. Такое решение было принято на основании актов, которые предоставили подрядчики. Согласно этим документам, некоторыми собственниками квартир дома якобы не был предоставлен доступ для проведения работ по капитальному ремонту.

- В ходе проверки достоверности данных фактов опрошенные собственники жилых помещений, указанные в акте, как воспрепятствующие проведению ремонтных работ, данные сведения не подтвердили, акты не подписывали. В настоящее время ОП № 3УМВД России по г. Волгограду по данным обстоятельствам проводится процессуальная проверка для принятия решения в рамках УПК РФ, - сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Дом на ул. Ангарская, 31 был построен в 1959 году. В нем находится 16 квартир. Капитальный ремонт инженерных систем дома, согласно данным онлайн-сервиса Дом.МинЖКХ, запланирован уже на 2028 год. 

Скриншот Google Maps 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
09.04.2026 13:28
Расследования 09.04.2026 13:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2026 20:31
Расследования 08.04.2026 20:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2026 19:54
Расследования 08.04.2026 19:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2026 16:10
Расследования 08.04.2026 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2026 11:53
Расследования 08.04.2026 11:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2026 08:32
Расследования 08.04.2026 08:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2026 06:33
Расследования 08.04.2026 06:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2026 05:42
Расследования 08.04.2026 05:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2026 16:00
Расследования 07.04.2026 16:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2026 12:20
Расследования 07.04.2026 12:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2026 11:23
Расследования 07.04.2026 11:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2026 06:13
Расследования 07.04.2026 06:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.04.2026 19:39
Расследования 06.04.2026 19:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.04.2026 14:24
Расследования 06.04.2026 14:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.04.2026 14:20
Расследования 06.04.2026 14:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

