В деле о переносе сроков капитального ремонта жилой двухэтажки на Ангарском в Волгограде всплыли сомнительные документы, на основании которых и было принято это решение. Правоохранители проводят проверку, а в адрес гендиректора УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и председателю Облком ЖКХ внесены прокурорские представления, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Волгоградской области.

Жители двухэтажки №31 по ул. Ангарской в Дзержинском районе Волгограда в конце 2025 года обратились к уполномоченному с коллективной жалобой по вопросу необоснованного переноса сроков капремонта дома. По доводам людей проводилась надзорная проверка с участием органов прокуратуры.

Установлено, что в указанном доме подрядчики, согласно заключенным договорам с региональным фондом капремонта, должны были отремонтировать инженерные системы теплоснабжения, водоотведения и холодного водоснабжения, электроснабжения в срок до 31 декабря 2025 года. Однако в июле 2025-го комиссией по вопросам проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах Волгоградской области было принято решение о переносе работ в этом доме на 2026-2028 годы. Такое решение было принято на основании актов, которые предоставили подрядчики. Согласно этим документам, некоторыми собственниками квартир дома якобы не был предоставлен доступ для проведения работ по капитальному ремонту.

- В ходе проверки достоверности данных фактов опрошенные собственники жилых помещений, указанные в акте, как воспрепятствующие проведению ремонтных работ, данные сведения не подтвердили, акты не подписывали. В настоящее время ОП № 3УМВД России по г. Волгограду по данным обстоятельствам проводится процессуальная проверка для принятия решения в рамках УПК РФ, - сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Дом на ул. Ангарская, 31 был построен в 1959 году. В нем находится 16 квартир. Капитальный ремонт инженерных систем дома, согласно данным онлайн-сервиса Дом.МинЖКХ, запланирован уже на 2028 год.

Скриншот Google Maps

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!