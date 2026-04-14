Жителя Дагестана осудят за гибель 4 человек под Волгоградом

Камышинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя республики Дагестан. Он предстанет перед судом после страшного ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Трагедия произошла 15 августа 2025 года. Обвиняемый, управляя грузовым автомобилем марки Mercedes-Benz, двигался по федеральной автомобильной дороге «Сызрань-Саратов-Волгоград». В районе села Антиповка Камышинского района Волгоградской области грузовик столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Hyundai Solaris. Водитель легковушки, а также трое пассажиров - студенты региональных вузов в возрасте от 19-ти до 23-х лет, от полученных травм скончались на месте.