В Волгограде открылся форум операторов БПЛА «Крылья Победы»





Более 2,5 тыс. студентов колледжей и техникумов Волгоградской области погрузятся в профессию оператора беспилотных систем за четыре дня форума «Крылья Победы», который открылся накануне, 14 апреля.

Как сообщили в комитете образования и науки Волгоградскойобласти, в первый день форума 600 ребят посетили выставки БПЛА и экипировки, ремонтную зону, симуляторы полетов, 3D-печать запчастей, увидели показательные запуски аппаратов до и свыше 30 кг, попробовали сыграть в баскетбол на квадрокоптерах «Колобок». Участники узнали о подготовке дрона, планировании маршрута, управлении полетом, анализе полученных данных, которые используются в обороне, при проведении спасательных операций, в сельском хозяйстве и других отраслях.



Потенциал региона в сфере БПЛА представляют оборонно-спортивный лагерь «Авангард», центр «ВОИН», военно-патриотический центр «Бессмертный Сталинград», Волгоградская академия МВД, Всероссийское общество спасения на водах, 68-й гвардейский отдельный разведывательный батальон 20-й гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.



На форуме Волгоградский технический колледж презентовал оборудование Центра практической подготовки специалистов БПЛА: агропромышленный беспилотный комплекс, БАС самолетного и мультироторного типа, БАС самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания и БАС-гибрид с вертикальным и горизонтальным взлетом и посадкой.



