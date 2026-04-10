Убивший из ружья соседа житель Волгоградской области заключен в СИЗО

Новоаннинский районный суд в Волгоградской области заключил под стражу местного жителя, который убил соседа из охотничьего ружья 16 калибра. Фигурант проведет под арестом как минимум до 7 июня текущего года, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным следствия, вечером 7 апреля фигурант уголовного дела произвел не менее двух выстрелов в направлении соседа. В результате огнестрельного ранения головы и шеи с множественными переломами костей основания и свода черепа с повреждением головного мозга, а также огнестрельного ранения левой ягодицы пострадавший скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что поводом для стрельбы стал затянувшийся конфликт из-за домашней скотины.

Постановление о мере пресечения не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: Новоаннинский районный суд / vk.com





