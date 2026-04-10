



Следственный комитет России расследует обстоятельства гибели мирного жителя Волгоградской области в результате террористических действий ВСУ. Об этом сообщили в Информационном центре СК 10 апреля.

– Следователи СК России будут расследовать преступные действия ВСУ против мирных жителей Брянской, Херсонской, Волгоградской Белгородской областей и ДНР. В Волгоградской области от удара БПЛА погиб мирный житель, – говорится в официальном заявлении СКР.

Следственный комитет России планирует установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.

Напомним, что о гибели мужчины сообщил утром 10 апреля губернатор Волгоградской области. По информации, озвученной Андреем Бочаровым, трагедия произошла на территории СНТ «Мичуринец» в городе Волжском. Ночью во время массированной атаки дронами ВСУ мирный житель получил осколочные ранения, от которых скончался.

