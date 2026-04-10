Под Волгоградом осудят повара за случайный пожар с ущербом на 600 тысяч

В Волгоградской области перед судом предстанет житель Городищенского района, который готовил еду на свежем воздухе и нечаянно устроил крупный пожар.

По информации областной прокуратуры, 52-летний мужчина обвиняется по ст. 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности). Максимальное наказание по этой статье – до 1 года лишения свободы. Вину подсудимый полностью признал.

Установлено, что 1 сентября 2025 года мужчина на территории своего домовладения разжег костер для приготовления пищи. Когда все было завершено, он затушил пламя и уехал из домовладения, подумав, что принял достаточные меры для ликвидации огня. Однако из-за оставленного тлеющего угля произошло возгорание сухой растительности.

Сильные порывы ветра мгновенно распространили огонь на близлежащие надворные постройки и жилые дома. В результате соседям был причинен ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.

Напомним, что похожий случай произошел в конце сентября 2025 года в Среднеахтубинском районе, где неосторожный повар случайно спалил металлический вагончик, две хозпостройки и две теплицы.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!