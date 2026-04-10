В Волгоградской области пять домов повреждены после удара ВСУ

Накануне объявленного Россией пасхального перемирия, беспилотники ВСУ вновь совершили массированный террористический удар по Волгоградской области. Атака отражается 10 апреля подразделениями Минобороны России. Повреждены жилые дома.

По информации губернатора Андрея Бочарова, налёт был нацелен на энергетическую инфраструктуру. Обломки рухнули на пять жилых домов в Суровикино. Также фрагменты БПЛА были обнаружены и на улицах Столетова и Фадеева в Красноармейском районе Волгограда.

Отметим, в Волгоградской области с 21:47 9 апреля действует беспилотная опасность. В 23:25 Росавиация сообщила о введении запрета на использование воздушного пространства региона гражданской авиацией. В 01:47 РСЧС сообщило об угрозе удара по Волгоградской области ракетами. Позже последний режим был отменён в 05:08.

