Главное

Актуально

Федеральные новости

 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
Федеральные новости
 Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром
  Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие...
Расследования

Суд запретил вояж в Москву подсудимому главе района Ивану Гелю

Расследования 10.04.2026 19:37
0
Подсудимому главе Иловлинского района Волгоградской области Ивану Гелю запретили выезд в Москву на III Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – Сила России». Как рассказал ИА «Высота 102» представитель потерпевших Юрий Букаев, такое решение огласил на судебном заседании 9 апреля судья Вячеслав Пичугин. 

Ранее Иван Гель обратился с просьбой к суду разрешить ему выезд в столицу на несколько дней – с 17 по 23 апреля. Напомним, что в настоящее время Гель находится под подпиской о невыезде и не имеет права покидать регион без особого разрешения. Глава района предоставил письмо профильного комитета с поручением принять личное участие в мероприятии, однако суд этот документ не убедил в острой необходимости поездки. Судья отметил, что избрание меры подсудимому в виде подписки о невыезде накладывает на него определенные ограничения. Кроме того, вылет в Москву повлечет неявку подсудимого на судебное заседание. А это может воспрепятствовать разбирательству и нарушит права участников процесса.

Подчеркнем, что до 17 апреля у Ивана Геля есть возможность обжаловать запрет на выезд в Москву.  

Между тем, год назад действующая подписка о невыезде не помешала Ивану Гелю без какого-либо уведомления суда отправиться в Москву на аналогичный муниципальный форум. Мало того, он гордо сообщил о своей поездке в социальных сетях. Тогда юрист Юрий Букаев обратился к уже бывшему судье Иловлинского районного суда Андрею Кузнецову, который вел первый процесс по обвинению главы района, с просьбой изменить Гелю меру пресечения на содержание под стражей в связи с нарушением меры пресечения. Однако Кузнецов отказал в этом, фактически одобрив самовольный вояж чиновника. 

Напомним, в настоящее время в Иловлинском районном суде слушается дело по обвинению Ивана Геля в превышении должностных полномочий, что привело к гибели начальника отдела ГО и ЧС Александра Переярина. Это уже вторая попытка осудить главу Иловлинского района. Ранее судья Андрей Кузнецов вместо вынесения приговора огласил шокировавшее родных погибшего решение о возвращении дела в прокуратуру и СК для устранения недоработок, которые он углядел после восьми месяцев судебного процесса. Это решение было обжаловано, а в действиях судьи Кузнецова облсуд нашел нарушения. Дело Геля вернулось на новое рассмотрение в Иловлинский районный суд, но уже с новым судьей – Вячеславом Пичугиным.

Андрей Кузнецов после этого «фиаско» решил уйти в отставку и обратился с соответствующим заявлением в квалификационную коллегию судей Волгоградской области. Недавно коллегиальный орган прекратил досрочно полномочия Кузнецова, однако не с такой формулировкой, на которую рассчитывал судья. Отставка связана с привлечением к дисциплинарной ответственности, что лишает теперь уже бывшего судью льгот и привилегий.

Судья Вячеслав Пичугин с 1 августа также досрочно сложит полномочия. Его заявление уже удовлетворила квалифколлегия, однако его отставка будет почетной.

Фото: Иван Гель / VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
10.04.2026 19:37
Расследования 10.04.2026 19:37




Расследования
10.04.2026 17:00
Расследования 10.04.2026 17:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2026 16:17
Расследования 10.04.2026 16:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2026 14:13
Расследования 10.04.2026 14:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2026 12:40
Расследования 10.04.2026 12:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2026 06:18
Расследования 10.04.2026 06:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2026 13:28
Расследования 09.04.2026 13:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2026 20:31
Расследования 08.04.2026 20:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2026 19:54
Расследования 08.04.2026 19:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2026 16:10
Расследования 08.04.2026 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2026 11:53
Расследования 08.04.2026 11:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2026 08:32
Расследования 08.04.2026 08:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2026 06:33
Расследования 08.04.2026 06:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2026 05:42
Расследования 08.04.2026 05:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2026 16:00
Расследования 07.04.2026 16:00
Комментарии

0
Далее

