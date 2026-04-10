Суд запретил вояж в Москву подсудимому главе района Ивану Гелю





Подсудимому главе Иловлинского района Волгоградской области Ивану Гелю запретили выезд в Москву на III Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – Сила России». Как рассказал ИА «Высота 102» представитель потерпевших Юрий Букаев, такое решение огласил на судебном заседании 9 апреля судья Вячеслав Пичугин. Ранее Иван Гель обратился с просьбой к суду разрешить ему выезд в столицу на несколько дней – с 17 по 23 апреля. Напомним, что в настоящее время Гель находится под подпиской о невыезде и не имеет права покидать регион без особого разрешения. Глава района предоставил письмо профильного комитета с поручением принять личное участие в мероприятии, однако суд этот документ не убедил в острой необходимости поездки. Судья отметил, что избрание меры подсудимому в виде подписки о невыезде накладывает на него определенные ограничения. Кроме того, вылет в Москву повлечет неявку подсудимого на судебное заседание. А это может воспрепятствовать разбирательству и нарушит права участников процесса. Подчеркнем, что до 17 апреля у Ивана Геля есть возможность обжаловать запрет на выезд в Москву.

Между тем, год назад действующая подписка о невыезде не помешала Ивану Гелю без какого-либо уведомления суда отправиться в Москву на аналогичный муниципальный форум. Мало того, он гордо сообщил о своей поездке в социальных сетях. Тогда юрист Юрий Букаев обратился к уже бывшему судье Иловлинского районного суда Андрею Кузнецову, который вел первый процесс по обвинению главы района, с просьбой изменить Гелю меру пресечения на содержание под стражей в связи с нарушением меры пресечения. Однако Кузнецов отказал в этом, фактически одобрив самовольный вояж чиновника.



Напомним, в настоящее время в Иловлинском районном суде слушается дело по обвинению Ивана Геля в превышении должностных полномочий, что привело к гибели начальника отдела ГО и ЧС Александра Переярина. Это уже вторая попытка осудить главу Иловлинского района. Ранее судья Андрей Кузнецов вместо вынесения приговора огласил шокировавшее родных погибшего решение о возвращении дела в прокуратуру и СК для устранения недоработок, которые он углядел после восьми месяцев судебного процесса. Это решение было обжаловано, а в действиях судьи Кузнецова облсуд нашел нарушения. Дело Геля вернулось на новое рассмотрение в Иловлинский районный суд, но уже с новым судьей – Вячеславом Пичугиным.

Андрей Кузнецов после этого «фиаско» решил уйти в отставку и обратился с соответствующим заявлением в квалификационную коллегию судей Волгоградской области. Недавно коллегиальный орган прекратил досрочно полномочия Кузнецова, однако не с такой формулировкой, на которую рассчитывал судья. Отставка связана с привлечением к дисциплинарной ответственности, что лишает теперь уже бывшего судью льгот и привилегий.



Судья Вячеслав Пичугин с 1 августа также досрочно сложит полномочия. Его заявление уже удовлетворила квалифколлегия, однако его отставка будет почетной.



Фото: Иван Гель / VK.com