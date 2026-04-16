В Урюпинске 17 апреля отключат отопление

В Урюпинске Волгоградской области 17 апреля завершается отопительный сезон. Об этом предупредили в администрации городского округа.
Городские котельные с этого дня переводят на работу в части подачи горячего водоснабжения. Вслед за этим начнется подготовка систем теплоснабжения к новому осенне-зимнему периоду, пояснили в мэрии.
Напомним, некоторые муниципалитеты начали отключать отопление с начала апреля. 6 апреля отопительный сезон финишировал в Волгограде. В Волжском и некоторых других районах региона батареи остыли 15 апреля.