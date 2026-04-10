В Волгоградской области двоих экс-сотрудников ИК-19 осудили за халатность, приведшую к захвату заложников в этом исправительном учреждении и гибели людей. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения, сообщили 10 апреля в объединённой пресс-службе судов региона.

Ранее Суровикинский районный суд признал Сергея Четверткова, который работал дежурным помощником начальника ФКУ ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области, и его заместителя Романа Рябухина виновными по ч. 3 ст. 293 УК РФ (Халатность). Четверткову было назначено 5 лет 3 месяца в колонии общего режима, а Рябухину - 4 года 4 месяца в колонии общего режима. Вину они не признали.

Также суд лишил их права занимать должности в органах уголовно-исполнительной системы, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 2 года.

Приговор был обжалован сторонами защиты и обвинения. Однако апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, а приговор – без изменения. Он вступил в законную силу.

Напомним, во время захвата радикалами заложников из числа сотрудников и заключенных ИК-19 погибли четверо работников УФСИН России по Волгоградской области, также погибли трое заключенных, отказавшихся сотрудничать с захватчиками.

ЧП произошло 23 августа 2024 года в Суровикино Волгоградской области на территории исправительного учреждения.

Следствием и судом установлено, что в этот день трое заключённых были вызваны с учебно-производственного участка центра трудовой адаптации колонии на дисциплинарную комиссию. Рябухин, зная об этом и об отсутствии инспектора в производственной зоне, не организовал их конвоирование до дежурной части. Четвертков, в свою очередь, не проконтролировал действия подчинённого.

- В результате заключённые покинули место работ и направились в административный корпус. На посту Рябухин не провёл их обыск и не использовал металлоискатель, позволив пронести в административное здание два молотка, шесть ножей, шило, телефон и муляж взрывного устройства, - рассказали в пресс-службе.

В итоге заключенные, вооружившись, напали на сотрудников и других заключенных, захватили заложников и транслировали происходящее в интернет.





