Здравоохранение 29.01.2020 20:23
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29.01.2020 20:23
Волгоградцы знают многое о китайском коронавирусе, а информацию об этом заболевании черпают из телевизора и интернета. Как в случае опасности горожане собираются защищать себя и близких от этой смертельной инфекции, какая страна мира первой разработает вакцину от коронавируса и что нужно делать, чтобы не допустить эпидемии в России – об этом горожане рассказали корреспонденту ИА «Высота 102».
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