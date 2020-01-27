Борьба с коррупцией

Экс-заместителя главы Светлоярского района Волгоградской области оставили под стражей

Борьба с коррупцией 27.01.2020 11:06
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27.01.2020 11:06


Без изменения сегодня оставлено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 43-летнего Сергея Звезденкова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на руководителя Объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской областиЕкатерину Вальковскую. Бывший заместитель главы Светлоярского района подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ.
По версии следствия, Сергей Звезденков, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил хищение муниципального  металлического трубопровода протяженностью 7,2 км , расположенного на участке местности юго-восточнее животноводческой фермы у хутора Кресты в Светлоярском районе Волгоградской области. В результате хищения был причинен ущерб бюджету районной администрации на сумму, превышающую 16 миллионов рублей.
18 января текущего года Центральным районным судом Волгограда в отношении Сергея Звезденкова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 марта.
Адвокат подозреваемого обжаловал постановление. В апелляционной жалобе он просил избрать в отношении его подзащитного меру пресечения, не связанную с реальным лишением свободы.    
Волгоградский областной суд, изучив представленные материалы, выслушав участников процесса, оставил постановление без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в Светлоярском районе в рамках возбужденного уголовного дела сейчас продолжаются оперативные и следственные мероприятия. Правоохранители предполагают, что к хищению муниципального трубопровода, помимо возможного организатора - бывшего заместителя главы муниципального района Сергея Звезденкова, причастны как минимум еще несколько человек. В ходе проведения следственных действий признательные показания получены от непосредственных исполнителей демонтажа трубопровода.

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