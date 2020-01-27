Экс-заместителя главы Светлоярского района Волгоградской области оставили под стражей





Без изменения сегодня оставлено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 43-летнего Сергея Звезденкова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на руководителя Объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской областиЕкатерину Вальковскую. Бывший заместитель главы Светлоярского района подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ.

По версии следствия, Сергей Звезденков, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил хищение муниципального металлического трубопровода протяженностью 7,2 км , расположенного на участке местности юго-восточнее животноводческой фермы у хутора Кресты в Светлоярском районе Волгоградской области. В результате хищения был причинен ущерб бюджету районной администрации на сумму, превышающую 16 миллионов рублей.

18 января текущего года Центральным районным судом Волгограда в отношении Сергея Звезденкова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 марта.

Адвокат подозреваемого обжаловал постановление. В апелляционной жалобе он просил избрать в отношении его подзащитного меру пресечения, не связанную с реальным лишением свободы.

Волгоградский областной суд, изучив представленные материалы, выслушав участников процесса, оставил постановление без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в Светлоярском районе в рамках возбужденного уголовного дела сейчас продолжаются оперативные и следственные мероприятия. Правоохранители предполагают, что к хищению муниципального трубопровода, помимо возможного организатора - бывшего заместителя главы муниципального района Сергея Звезденкова, причастны как минимум еще несколько человек. В ходе проведения следственных действий признательные показания получены от непосредственных исполнителей демонтажа трубопровода.