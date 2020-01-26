Экология 26.01.2020 09:15
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26.01.2020 09:15
Красивейшие места Волго-Ахтубинской поймы в районе поселка Рыбачий Среднеахтубинского района никак не избавят от несанкционированной свалки. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, с тех пор как информагентство в 2018 году рассказало о позорной ситуации, не изменилось практически ничего. «Те, кто живет в поселке Рыбачий, ведут себя дисциплинированно, все выбрасывают мусор только в установленные контейнеры, но, тем не менее, кто-то все равно пополняет свалку у поселка, это явно не местные», - говорят селяне. Сегодня съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в поселке Рыбачий и убедилась, что с мая 2018 года свалка на окраине населенного пункта пребывает в неизменном состоянии, объемы стали даже несколько больше. Разве что выпавший снег сгладил душераздирающую картину. Повсюду пластик, стекло и строительный мусор, и все это - на особо охраняемой территории природного парка, рядом с заливными лугами и ериком.
Местные жители утверждают, что за руку им пока никого поймать не удалось, так как машины с мусором не так часто как раньше, но приезжают, преимущественно в темное время суток. «По-хорошему, расчистить бы уже это место от мусора, засыпать ямы и разровнять. Может быть, свалка и прекратила бы свое существование», - говорят жители поселка Рыбачий, которые очень переживают за экологическое состояние территории, на которой проживают.
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