В Волгоградской области снова увеличился долг по зарплате

Аналитика 22.01.2020 17:14
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22.01.2020 17:14
Волгоградская область к 1 января 2020 года накопила 88,5 миллионов рублей просроченной задолженности по зарплате. Об этом информировал Росстат, сообщает ИА «Высота 102». По сравнению с 1 декабря 2019 года рост задолженности составил около 35%. Ранее сообщалось о цифре в 65 миллионов рублей. Среди регионов ЮФО долг по зарплате в Волгоградской области – самый большой. Так, на втором месте по этому показателю – Ростовская область – около 37 миллионов рублей. А в Калмыкии, Адыгее и Севастополе задолженность по зарплате совсем отсутствует.
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