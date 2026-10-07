Волгоградцам рекомендуют привить детей от гриппа





Вторая половина осени, по убеждениям медиков, самое время для вакцинации. Обезопасить от сезонных вирусов санитарные врачи рекомендуют не только себя, но и детей.



Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Николаева советует не откладывать визит в поликлинику и привить своих детей от гриппа.



Как отмечает эксперт, вакцина защищает как от гриппа, так и от ОРВИ. Прививаться лучше ежегодно, так как состав вакцины меняется в зависимости от штаммов, которые циркулируют. Если вакцинироваться сейчас, то к зиме, когда заболеваемость всегда выше, сформируется устойчивый иммунитет.





