Новостройки в Волгограде подорожали в 3 квартале на 7,3%





Любопытную тенденцию на рынке новостроек выявили эксперты портала «Мир квартир». По данным сервиса, несмотря на то, что процентные ставки по ипотеке не снижаются, цены на новое жилье не падают – наоборот, они растут. По итогам третьего квартала в 61 из 70 городов квадратный мест подорожал и лишь в 9 городах немного подешевел, передает V102.RU..

Волгоград в рейтинге по стоимости квадратного метра и квартир оказался на 45-м месте. Так, цена квадрата в областном центре выросла на 4,2% - до 141632 рублей. В то же время квартиры подорожали заметнее – на 7,3%. Средняя стоимость жилья в Волгограде составляет 6956963 рубля.

Самый высокий рост стоимости квадратного метра зафиксирован в Сочи (+14,2%), Кирове (+12,7%), Махачкале (+12,3%). Отрицательная динамика прослеживалась лишь в Грозном (–10,6%), Череповце (–3,8%), Якутске (–2,8%).

Самое дорогое жилье, что не секрет, оказалось в Москве – в столице цена квадрата составила 509667 рублей. А самое дешевое – в Махачкале (166903).



