



Комитет юстиции Волгоградской области разработал поправки в региональный Кодекс об административной ответственности. Чиновники тремя законами планируют внести в документ четыре новые статьи, которые закрывают пробелы, мешающие муниципалитетам полноценно штрафовать автолюбителей за парковку автомобилей на пустырях во дворах МКД, а также вводящие штрафы до 300 тыс. рублей за несогласованные сплит-системы на фасадах зданий, захламление территорий и мойку автомобилей в неположенном месте.

Не подкопаешься?

В 2025 году в КоАП Волгоградской области были внесены поправки, ужесточающие наказание в том числе и за оставление автомобилей на «зелёных зонах». Теперь нарушителям грозят штрафы до 5 тыс. рублей физическим лицам, до 40 тыс. рублей должностным лицам и до 200 тыс. рублей юридическим лицам.

Новую возможность муниципалитеты расценили как призыв к действию. Однако охоту на нарушителей чиновники начали не в благоустроенных местах общего пользования, а во дворах МКД. Жители областного центра, районы которого были спроектированы, когда автомобили на дорогах были единичным явлением и сейчас объективно не приспособлены для размещения текущего количества машин, начали массово получать штрафы за парковку в неположенном месте.

Заброшенные и забытые администрацией Волгограда пустыри у домов вдруг оказались под пристальным вниманием и опекой. С помощью специальных автомобилей, оснащённых камерами видеофиксации, специалисты автоматизированно пачками привлекают автолюбителей к ответственности.

Однако многие из волгоградцев пытались оспорить выносимое наказание. Кто-то пытался доказать, что так называемая «зелёная зона» не обозначена соответствующим образом, кто-то в целом указывал, что термин «зелёная зона» в законодательстве никак не определён, в связи с чем привлекать к ответственности за оставление автомобилей на заброшенных пустырях незаконно. Зачастую суды поддерживали доводы автолюбителей.

В ближайшее время реальная возможность оспорить наказание окончательно может быть ликвидирована. В региональный КоАП вносится статья 8.7.8, которая вдобавок к действующему наказанию за парковку автомобиля в «зелёной зоне» вводит наказание за оставление «машины на участке без твёрдого покрытия в зонах застройки среднеэтажными и многоэтажными многоквартирными домами», а также на спортивных или детских площадках в границах территории общего пользования, на пешеходных дорожках. Отдельно прописана ответственность за оставление разукомплектованного транспортного средства.

Наказание за это при фиксации нарушения административной комиссией установлено на уровне до 5 тыс. рублей для физического лица, до 50 тыс. рублей для должностного лица и до 300 тыс. рублей для юридического лица. При автоматической фиксации с помощью специальных комплексов — 3 тыс. рублей для физических лиц и 150 тыс. рублей для юридических лиц.

Кроме того, в эту же статью включены ещё две части. Одна из них вводит наказание за мойку транспортных средств вне специально отведённых мест. Вторая предусматривает штрафы за перевозку и выезд с места производства работ грузовых автомобилей без тента, предотвращающего вываливание содержимого. За эти проступки установлены аналогичные штрафы.

За сплит придётся заплатить?

Ещё один законопроект вносит в КоАП Волгоградской области статью 8.7.5, предусматривающую отдельное наказание за нарушение требований к содержанию фасадов зданий и ограждений.





Часть первая предусматривает ответственность за изменение внешнего вида фасада без согласования с органом местного самоуправления, к чему, судя по формулировкам, может быть отнесена и установка внешнего блока кондиционера. Также нести ответственность придётся за игнорирование предписаний властей о ремонте ограждений, предписаний об устранении надписей и рисунков, установку ограждений без согласования, игнорирование требований чиновников о маскировке фасадов домов-долгостроев декоративными баннерами.

За это вводятся штрафы до 5 тыс. рублей для рядовых волгоградцев, до 50 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для юридических лиц. Кроме того, комитет юстиции отдельно предусмотрел возможность автоматической фиксации перечисленных нарушений. В случае если недочёты обнаружат специализированные комплексы, будут действовать штрафы в размере 3 тыс. рублей для граждан, 40 тыс. рублей для должностных лиц, 150 тыс. рублей для юрлиц.





Вторая часть вводит наказание для жителей частного сектора. Собственников призовут к ответу за отсутствие реакции на предписания властей о ремонте ограждений, за неустранение надписей и рисунков, за нарушение запрета установки глухого забора на участках, сопряжённых с рекреационными территориями и зонами общего пользования.

Наказание за эти нарушения установлено для физических лиц до 1,5 тыс. рублей, при автоматической фиксации до 1 тыс. рублей.





Третья часть предусматривает введение отдельного наказания за информационные конструкции на фасадах зданий. К последним отнесут указатели, схемы движения, расписания транспорта и все прочие вывески, кроме рекламных. Штраф выпишут за нарушение согласованных размеров, требований к их количеству, размещение объявлений прямо на фасаде методом покраски или наклейки, использование роллерных систем, поворотных панелей, электронных экранов, «бегущей строки», окраску или покрытие плёнкой остекления витрин, замену остекления световыми коробами, использование картона, ткани, баннерной ткани, неона, мигающих элементов, мерцающую подсветку или свет, направленный прямо в окна жилых помещений.

Важная оговорка: заплатить рублём придётся жителям Волгоградской области лишь в том случае, если соответствующие параметры, к примеру, размер и количество вывесок или же запрет на размещение роллерных систем на фасаде, прописан в муниципальных документах.

Штрафы власти планируют установить на уровне до 1,5 тыс. рублей для физических лиц, до 5 тыс. рублей для должностных лиц и до 80 тыс. рублей для юридических лиц. При автоматизированной фиксации, соответственно, будут действовать наказания в размере 1 тыс. рублей, 3 тыс. рублей и 50 тыс. рублей.

За чистотой придётся следить

Отдельной статьёй 8.7.6 власти планируют ввести наказание за неуборку территорий, прилегающих к коммерческим объектам и МКД с разграниченной прилегающей территорией. Ответственность вводится для собственников и законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков. Штрафы установлены для граждан в размере до 5 тыс. рублей, для должностных лиц до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – до 300 тыс. рублей.





При автоматической фиксации наказание будет действовать только для физических лиц до 3 тыс. рублей и юридических лиц – до 150 тыс. рублей.





Кроме того, статьёй 8.7.7 в административный кодекс Волгоградской области будет введена отдельная ответственность за нарушение запретов при эксплуатации территорий общего пользования. На таковых запрещается складирование веток и дров, грунта и снега, мебели и домашней утвари, строительных материалов, твёрдого топлива, удобрений и кормов, предметов торговли, включая тару, сыпучие материалы.

В этом случае также действует оговорка, согласно которой соответствующее наказание действует лишь в тех муниципалитетах, где установлены перечисленные запреты. Нарушителям из числа физических лиц предстоит раскошелиться на аналогичные суммы, что перечислены в предыдущей статье.

Отметим, в пояснительных записках к документам отмечается, что за 2023–2025 годы: в сфере содержания фасадов, ограждающих конструкций, информационных надписей выявлено 1,4 тыс. правонарушений; в сфере содержания территории общего пользования — 6,2 тыс. правонарушений; в сфере, связанной с эксплуатацией транспортных средств, — 8,3 тыс. нарушений. Власти ожидают, что введение отдельных составов правонарушений по перечисленным статьям позволит исправить складывающуюся в регионе практику, а также устранит пробелы в правовом регулировании и защитит права граждан. В настоящее время документы проходят процедуру публичных консультаций. Волгоградцы могут направить свои предложения и возражения в комитет юстиции Волгоградской области до 13 октября 2026 года. По итогу завершения экспертизы законопроекты будут направлены в Волгоградскую областную думу.

Фото из архива ИА «Высота 102»