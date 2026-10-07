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Общество

Волгоградский педуниверситет удостоен высокой региональной награды

Общество 07.10.2026 06:59
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07.10.2026 06:59


Волгоградский государственный социально-педагогический университет получил орден «За заслуги перед Волгоградской областью». Эта награда стала признанием вклада всего коллектива в развитие науки, подготовку педагогических кадров. 

Отметим, уже 95 лет вуз готовит настоящих профессионалов. На сегодняшний день в учреждении проходят обучение 7 тысяч студентов по 90 образовательным программам. Всего за годы работы ВГСПУ выпустил свыше 100 тысяч специалистов, в том числе более 10 тысяч граждан из других стран.

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