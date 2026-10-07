Волгоградский педуниверситет удостоен высокой региональной награды





Волгоградский государственный социально-педагогический университет получил орден «За заслуги перед Волгоградской областью». Эта награда стала признанием вклада всего коллектива в развитие науки, подготовку педагогических кадров.



Отметим, уже 95 лет вуз готовит настоящих профессионалов. На сегодняшний день в учреждении проходят обучение 7 тысяч студентов по 90 образовательным программам. Всего за годы работы ВГСПУ выпустил свыше 100 тысяч специалистов, в том числе более 10 тысяч граждан из других стран.