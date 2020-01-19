В Волгограде преподавателя ВУЗа уличили во взятке за госэкзамен

В отношении доцента одной из кафедр Института архитектуры и строительства ВолГТУ возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки от студента-заочника. Сам студент также стал фигурантом дела о даче взятки. Как стало известно ИА «Высота 102», правоохранители выяснили, что деньги преподавателю были переведены на банковскую карту. По предварительной информации, стоимость положительной оценки за итоговый госэкзамен, который в реальности никто не собирался ни сдавать, ни принимать, составила 40 тысяч рублей.
Борьба с коррупцией 19.01.2020 10:28
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19.01.2020 10:28
В отношении доцента одной из кафедр Института архитектуры и строительства ВолГТУ возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки от студента-заочника. Сам студент также стал фигурантом дела о даче взятки. Как стало известно ИА «Высота 102», правоохранители выяснили, что деньги преподавателю были переведены на банковскую карту. По предварительной информации, стоимость положительной оценки за итоговый госэкзамен, который в реальности никто не собирался ни сдавать, ни принимать, составила 40 тысяч рублей.
В отношении доцента одной из кафедр Института архитектуры и строительства ВолГТУ возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки от студента-заочника. Сам студент также стал фигурантом дела о даче взятки. Как стало известно ИА «Высота 102», правоохранители выяснили, что деньги преподавателю были переведены на банковскую карту. По предварительной информации, стоимость положительной оценки за итоговый госэкзамен, который в реальности никто не собирался ни сдавать, ни принимать, составила 40 тысяч рублей.
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