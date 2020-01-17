В Волгоградской академии физкультуры выбрали нового ректора

Политика 17.01.2020 13:56
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17.01.2020 13:56
Виктор Якимович избран сегодня ректором Волгоградской государственной академии физической культуры. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, за его кандидатуру проголосовало большинство участников конференции, среди которых сотрудники и студенты. На должность также претендовал проректор по спортивной и воспитательной работе Михаил Вершинин.
Доктор педагогических наук, профессор Виктор Якимович является и.о. ректора академии и председателем ученого совета. Окончательное решение о его назначении примет Министерство просвещения РФ.
Прежний ректор академии Вячеслав Сергеев покинул пост в конце мая 2019 года. В июне на его место с приставкой «и.о» был назначен Якимович. До Сергеева ВГАФК в течение 11 лет возглавлял Александр Шамардин. Он оставил должность из-за возрастного ценза, прописанного в Уставе вуза.
Согласно информации на сайте учреждения, общий стаж работы Виктора Якимовича 42 года, он выпускник Волгоградского государственного института физической культуры (1982 год). В академии проработал 10 лет. Награжден почетным знаком «Отличник физической культуры и спорта».
Фото: vgafk.ru
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