Волгоградец убил приятеля и вывез тело на пустырь

Происшествия 16.01.2020 11:57
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16.01.2020 11:57
Задержан подозреваемый в совершении убийства 54-летнего мужчины, тело которого было обнаружено накануне на пустыре в промзоне Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, приятель убитого на допросе признался в совершении преступления.
Он рассказал, что конфликт возник в ходе распития алкоголя. Он нанес другу-собутыльнику не менее пяти ударов ножом в грудь и шею. Тело он погрузил в багажник машины, вывез убитого к берегу Волги и оставил недалеко от заброшенного завода в Красноармейском районе, где его обнаружили 15 января.
Возбуждено уголовное дело. Следователи будут ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
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