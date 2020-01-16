Волгоградец убил приятеля и вывез тело на пустырь





Задержан подозреваемый в совершении убийства 54-летнего мужчины, тело которого было обнаружено накануне на пустыре в промзоне Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, приятель убитого на допросе признался в совершении преступления.

Он рассказал, что конфликт возник в ходе распития алкоголя. Он нанес другу-собутыльнику не менее пяти ударов ножом в грудь и шею. Тело он погрузил в багажник машины, вывез убитого к берегу Волги и оставил недалеко от заброшенного завода в Красноармейском районе, где его обнаружили 15 января.

Возбуждено уголовное дело. Следователи будут ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.



