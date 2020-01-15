Расследования 15.01.2020 16:19
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15.01.2020 16:19
К 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима приговорен 37-летний житель Москвы за уклонении от уплаты более 52,5 млн рублей налогов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня такой приговор вынес Дзержинский районный суд.
Установлено, что житель Москвы, являясь фактическим руководителем строительной фирмы, в 2011 году уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке строительных материалов и выполнении подрядных работ с привлечением 14 юридических лиц, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность. Так он не уплатил НДС и налог на прибыль организаций на крупную сумму.
С августа 2014 года по сентябрь 2019 года осужденный находился в розыске. Свою вину он полностью признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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