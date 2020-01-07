



"Только любовь может творить чудеса и совершать праведные дела, только она позволяет жить, работать, растить детей и делать все для того, чтобы этот мир был хоть немного светлее". Так считает волгоградский поэт и прозаик Елизавета Иванникова: в канун Нового года и Рождества член Союза писателей России стала лауреатом государственной премии Волгоградской области в сфере литературы за 2019 год за книгу стихотворений и поэм "Арфа Серафима" и сборник стихов и прозы "Снежное сердце".

Не дай душе погрязнуть в сонной хвори,

Обледенеть как жухлая листва,

Пусть бодрым духом новогодней хвои

Одарит нас свеченье Рождества.

"Книга «Арфа Серафима» посвящена истории жизни святой матушке Арсении, игуменье Усть-Медведицкого женского монастыря в Серафимовиче Волгоградской области, - рассказывает автор. - Она была удивительной подвижницей нашего донского края, исцеляла людей, оставила после себя огромное наследие и яркую жизнь. В Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь приезжает очень много людей, которые хотят прикоснуться к чудесному камню Арсении".

Что касается поэмы "Снежное сердце", то она была написана в то время, когда известный кардиохирург Ренат Акчурин делал операцию ее мужу Евгению Кулькину. Стихи родились в тот самый момент, когда его сердце находилось во льду и снеге.

Я снег тот чувствую спиною, он - пелена закрытых век,

Он стал теперь моей виною, смертельной холодностью - снег.

Я верила, в нем скрыта сила, дрожа, доверилась судьбе,

И сердце снежное слепила, чтоб подарить его тебе.

Как говорит Елизавета Викторовна, ее поэма - не только признание в любви человеку, с которым прожита большая жизнь. Она о любви между мужчиной и женщиной. "Ведь, как говорил Конфуций, счастье — это когда тебя понимают, большое счастье — это когда тебя любят, настоящее счастье — это когда любишь ты. Наука жизни дремуча, но именно из отрезков различных откровений и шьется лоскутное одеяло счастья, которое вырывается из души и зовется любовью".

Плывет летучий прах над головою, и умирает камень под ногой.

Пусть наша плоть становится травою, душа, Господь, осталась бы живой.

Евгения Кулькина не стало в мае прошлого года. Но Елизавета Иванникова верит, что он рядом. С ней и детьми. Во всяком случае и сыновья, и она сама ощущают его присутствие постоянно. Она знает, что ТАМ он также вместе с ними огорчается, радуется и поддерживает. Как всегда делал при жизни.







