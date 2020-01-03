Финансовый университет выяснил, как часто в Волгограде ругаются матом





Ни самым худшим, но и не лучшим оказался Волгоград в рейтинге российских городов по популярности использования мата. Как сообщает ИА «Высота 102», исследование провел Финансовый университет при Правительстве РФ. Сотрудники вуза провели опрос в городах с численностью населения свыше 250 тысяч человек и выяснили, что больше всего не равнодушны к обсценной лексике жители Нижневартовска, Сургута, Новосибирска и Хабаровска. Возглавил антирейтинг Владивосток - 30% опрошенных жителей этого города признались, что часто слышат в своем окружении неприличные выражения.

Самый низкий показатель у Вологды и Санкт-Петербурга. Только 14% обитателей этих территорий пожаловались на засилье мата. Волгоград оказался в середничках. 18% принявших участие в опросе жителей города-героя констатировали, что ругаются бранными выражениями в областном центре с завидной регулярностью.

Исследователи отмечают, что мат в ходу, прежде все, там, где низкий уровень жизни, плохие или среднего качества дороги, высокий уровень преступности и большое количество жителей, имеющих испорченные кредитные истории. В городах, где ругаются матом реже, больше любят заниматься спортом, заботиться о своем здоровье. Местные жители предпочитают частную медицину, стремятся получить высшее образование, активно делают банковские вклады, чаще ходят по ресторанам и прочим заведениям общепита.



