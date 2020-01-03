Аналитика

Финансовый университет выяснил, как часто в Волгограде ругаются матом

Аналитика 03.01.2020 15:36
0
03.01.2020 15:36


Ни самым худшим, но и не лучшим оказался Волгоград в рейтинге российских городов по популярности использования мата. Как сообщает ИА «Высота 102», исследование провел Финансовый университет при Правительстве РФ. Сотрудники вуза провели опрос в городах с численностью населения свыше 250 тысяч человек и выяснили, что больше всего не равнодушны к обсценной лексике жители Нижневартовска, Сургута, Новосибирска и Хабаровска.  Возглавил антирейтинг Владивосток - 30% опрошенных жителей этого города признались, что часто слышат в своем окружении неприличные выражения. 
Самый низкий показатель у Вологды и Санкт-Петербурга. Только 14% обитателей этих территорий пожаловались на засилье мата. Волгоград оказался в середничках. 18% принявших участие в опросе жителей города-героя констатировали, что  ругаются бранными выражениями в областном центре с завидной регулярностью.
Исследователи отмечают, что мат в ходу, прежде все, там, где низкий уровень жизни, плохие или среднего качества дороги, высокий уровень преступности и большое количество жителей, имеющих испорченные кредитные истории. В городах, где ругаются матом реже, больше любят заниматься спортом, заботиться о своем здоровье. Местные жители предпочитают частную медицину, стремятся получить высшее образование, активно делают банковские вклады, чаще ходят по ресторанам и прочим заведениям общепита.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Аналитика
03.01.2020 08:31
Аналитика 03.01.2020 08:31
Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.01.2020 19:22
Аналитика 02.01.2020 19:22
1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.01.2020 08:40
Аналитика 02.01.2020 08:40
Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.12.2019 12:18
Аналитика 30.12.2019 12:18
1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.12.2019 10:42
Аналитика 30.12.2019 10:42
7 Обсудить

0
Далее
Аналитика
25.12.2019 09:18
Аналитика 25.12.2019 09:18
20 Обсудить

0
Далее
Аналитика
24.12.2019 14:30
Аналитика 24.12.2019 14:30
6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
24.12.2019 08:31
Аналитика 24.12.2019 08:31
5 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.12.2019 08:31
Аналитика 23.12.2019 08:31
10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.12.2019 11:31
Аналитика 20.12.2019 11:31
6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.12.2019 12:16
Аналитика 19.12.2019 12:16
12 Обсудить

0
Далее
Аналитика
18.12.2019 12:23
Аналитика 18.12.2019 12:23
7 Обсудить

0
Далее
Аналитика
18.12.2019 08:39
Аналитика 18.12.2019 08:39
43 Обсудить

0
Далее
Аналитика
17.12.2019 08:27
Аналитика 17.12.2019 08:27
13 Обсудить

0
Далее
Аналитика
16.12.2019 13:32
Аналитика 16.12.2019 13:32
0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:06
Губернатор Волгоградской области поставил задачи планетарного масштабаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
В Волгограде раскрыли совершенное в новогоднюю ночь убийствоСмотреть фотографии
15:36
Финансовый университет выяснил, как часто в Волгограде ругаются матомСмотреть фотографии
14:44
В Волгограде для коммунальщиков сухое дерево стало «золотым»Смотреть фотографии
13:26
Волгоградские зоозащитники готовятся спасать брошенных живых символов нового годаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:58
В Волгоградской области в новом году газ дойдет еще до нескольких селСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде пассажир «Яндекс.Такси» ножом изрезал лицо женщине-водителюСмотреть фотографии
10:17
Клоун-пати и «Деревня дураков»: в центре Волгограда обещают шумную вечеринкуСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом неоправданный риск дамы за рулем «Opel» привел к ДТП, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде из-за больного пассажира экстренно приземлился самолет «Баку – Шереметьево»Смотреть фотографии
09:16
В Волгограде «наколдовали» снегСмотреть фотографии
08:31
Росстат выяснил, что ели жители Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:22
Готовьте ваши денежки: у жителей Волгоградской области возьмут больше, чем добавятСмотреть фотографии
17:29
В Красноармейском районе Волгограда мужчина «навеселе» устроил потасовку с водителем автобусаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:24
Губернатор Волгоградской области не с пустыми руками заехал на Чапурниковский пост ДПССмотреть фотографии
11:04
У главной елки Волгограда стартует ежедневный показ интерактивных спектаклейСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области три семейные пары «отпраздновали» Новый год поножовщинойСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области лишенный прав за пьяную езду мужчина устроил смертельное ДТПСмотреть фотографии
08:40
Дайджест главных событий в Волгоградской области 2019 годаСмотреть фотографии
20:51
Под Волгоградом на трассе «Краснослободск - Волжский» насмерть сбили двоих человек, ребенок в больнице (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:33
Дед Мороз и «алкоголики»: у главной елки Волжского зрители подрались с аниматорамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
В Волгоградской области фотовидеофиксацию нарушений ПДД отдадут в концессию Смотреть фотографии
14:03
Первый день нового года губернатор Волгоградской области по традиции начал с поездки в медучреждениеСмотреть фотографии
13:21
Что было в Старом, что будет в Новом: волгоградцы о свершениях и ожиданияхСмотреть фотографии
11:03
Военная полиция патрулирует особые места в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде 12 тысяч человек встретили Новый год на улице у елкиСмотреть фотографии
10:17
В Волгоградской области женщина-водитель насмерть сбила пешеходаСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде пассажирский автобус поехал на «красный» и столкнулся с легковушкойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:12
Модным цветом 2020 стал классический синийСмотреть фотографииCмотреть видео
20:44
В Волгограде за пять часов до Нового года семья отравилась угарным газомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 