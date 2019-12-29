Культура

Старейшая гостиница в Волгограде обрела границы

Культура 29.12.2019 13:25
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29.12.2019 13:25


Утверждены границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Гостиница «Волгоград». Как сообщает ИА «Высота 102», приказ издан комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.
Пятиэтажное здание на улице Мира,12 было построено на фундаменте существовавшей в довоенное время гостиницы «Столичные номера». Новая гостиница, которая изначально получила имя города-героя «Сталинград», была открыта в 1955 году. В 1961-м вместе с городом ее переименовали в Волгоград. Это имя она носит до сих пор. В 2015 году в гостинице провели реновацию.

В границах территории объекта культурного наследия регионального значения запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик уже существующих объектов, а также проведение земляных, строительных, мелиоративных и других работ. Исключением являются работы по сохранению объекта культурного наследия, благоустройства его территории, ремонт и обслуживание существующих инженерных сетей, дорог, мероприятий по музеефикации объекта культурного наследия и т.п.

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