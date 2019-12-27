Волгоградский НЭТ в ожидании «Грозы» и родов Софьи Фамусовой





Весной 2020 года на сцене Волгоградского НЭТа впервые покажут спектакль по пьесе «Гроза» Александра Островского. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил главный режиссер театра Владимир Бондаренко. Премьера намечена на 23 апреля. Постановку подготовит заслуженный артист России Адгур Кове (Абхазия). Он известен волгоградскому зрителю по спектаклю «Пиковая дама», который идет в Молодежном театре.

Не исключено, что в репертуаре Нового экспериментального театра в ближайшем будущем появится еще один спектакль по мотивам русской классической пьесы. Но все карты Владимир Бондаренко прессе раскрывать не стал. «Веду переговоры с очень известным российским режиссером. О результатах станет известно в конце января. Открытие (спектакля) планируется в первых числах октября», - пояснил главный режиссер.





6 марта в день памяти основателя НЭТа Отара Джангишерашвили готовится к показу спектакль «Цареубийцы». По словам Бондаренко, это одна из лучших работ бывшего худрука театра за последние годы.

8 мая на малой сцене НЭТа состоится еще одна премьера, которую посвятят 75-ой годовщине окончания Великой Отечественной войны. Это спектакль «Предатель» по пьесе современного драматурга Виктора Жеребцова. За эту работу берется сам Владимир Бондаренко при участии художника из Санкт-Петербурга Кирилла Пискунова. Бондаренко заступил на должность главного режиссера театра чуть более месяца назад.

«Это камерный спектакль, на несколько человек, почти военный детектив. Пусть слово «предатель» вас не пугает – там не будет никакого другого взгляда на войну, кроме того, который должен быть. Этой постановкой мы еще раз напомним тем господам, которые пытаются оболгать историю Второй Мировой войны, что они говорят ложь», - обозначил стоящие перед театром задачи главный режиссер.

Три спектакля, которые успел поставить за год своей работы прежний худрук НЭТа Никита Ширяев, сейчас не демонстрируются. Два из них сняты из репертуара, еще один – «Горе от Ума» - находится «в подвешенном состоянии». «Мы планировали оставить этот спектакль. Наш артист Алексеев частично выучил роль Фамусова. Но актриса, которая играет Софью, сообщила, что уходит в декрет», - пояснил Владимир Бондаренко. Постановка с богатыми декорациями и дорогостоящими костюмами, которую волгоградцы впервые увидели в феврале текущего года, получила противоречивые отклики публики.

В настоящее время репертуар НЭТа включает в себя 35 спектаклей, которые идут на большой сцене, еще пять - на малой. Визитными карточками театра, по словам Бондаренко, остаются две работы – «Ромео и Джульетта» и «Маскарад».



